В суде над Пи Дидди всплыло имя Брюса Уиллиса

Имя голливудской звезды Брюса Уиллиса, который последние несколько лет страдает от лобно-височной деменции, прозвучало на заседании суда в Нью-Йорке, где рассматривается дело Шона Комбса.

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Об этом сообщает People.

О звезде Голливуда заговорили во время допроса Кэсси Вентуры, бывшей девушки Шона Комбса, которая состояла с ним в отношениях с 2008 по 2018 год. Она является ключевым свидетелем и, начиная с 12 мая, практически ежедневно дает против него показания.

Во время последнего перекрестного допроса Кэсси рассказала подробности романа с рэпером. Присяжным показали текстовые сообщения, в том числе одно, в котором она выразила желание играть более важную роль в жизни Дидди, а также в отношениях с его детьми от предыдущих отношений.

Однако, по ее словам, она чувствовала, что является не любимой женщиной музыканта, а частью его "причуд".

"Это может быть немного душераздирающе", – сказала она.

В попытке как-то дать понять Шону, что у них все может получиться куда лучше, чем есть, она приводила ему примеры успешных отношений в Голливуде между звездами, у которых были дети от других людей.

"Как бы ты ни думал, что ты Брюс Уиллис, ты им не являешься. Он женат, и до того, как он женился, вся семья отправлялась в путешествия вместе или только он и его женщина", – писала Вентура Комбсу в 2013 году.

Актер "Крепкого орешка" ранее был женат на Деми Мур, и у них трое детей. Несмотря на развод в 2000 году, две звезды сохранили тесную связь и теплые отношения ради совместного воспитания детей.

Кэсси также упоминала Эдди Мерфи и его жену Пейдж Батчер. До того как пожениться в 2024-м, пара встречалась много лет.

"Эдди Мерфи и Пейдж забрали его детей сами. Я не думаю, что ты сочувствуешь моим чувствам. Я понимаю, что ты чувствуешь, что тебе нужно защитить своих детей, но через некоторое время… это как для чего?" – гласит другое сообщение, зачитанное в суде.

Кэсси Вентура находится на восьмом месяце беременности

Адвокат защиты показал присяжным и другие тексты, чтобы привести примеры разочарования Кэсси в отношении Комбса, а также ее ревности к его общению с другими женщинами.

"Ты заставляешь меня выглядеть как второстепенная фигура, а я не думала, что я такая", — также написала певица в 2013 году.

Вентура заявила, что когда они только начали встречаться, Дидди не хотел, чтобы у нее были другие мужчины, и злился, когда подозревал, что у нее роман. Сам же Комбс виделся, с кем хотел, в том числе с бывшей девушкой Ким Портер, которая умерла в 41 год.

Недавно стало известно, что скандальные видео с оргиями Дидди, которые попали в руки прокуроров, не будут полностью раскрыты. Несмотря на то, что их показали присяжным, судья Арун Субраманиан встал на сторону адвокатов Комбса и предполагаемой жертвы Кэсси Вентуры, которые просили, чтобы откровенный контент оставался конфиденциальным.

Ранее Фокус писал, что Джастин Бибер нарушил молчание по поводу Пи Дидди. Его называли одной из самых знаменитых жертв рэпера.