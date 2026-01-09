Скандальный Пи Дидди из тюрьмы обратился к Трампу: что тот ответил

Американский музыкальный магнат Шон Комбс (Пи Дидди) на фоне своего тюремного приговора написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании.

Так, рэпер лично написал письмо американскому лидеру с просьбой пересмотреть его дело и освободить от наказания. Сам Трамп подтвердил факт обращения, но отнесся к нему с иронией, пишет The New York Times.

Пи Дидди написал письмо Трампу

Во время общения с журналистами Трамп, отвечая на вопрос о письме Комбса, саркастически сказал: "О, вы хотели бы его увидеть?".

Президент США также отметил, что не намерен помиловать нескольких других известных лиц, когда репортер представил ему имена некоторых заключенных.

Среди них Николас Мадуро, свергнутый лидер Венесуэлы, которому предъявлены обвинения в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина; Роберт Менендес, бывший сенатор от Нью-Джерси, которого в 2024 году признали виновным в обмене своего политического влияния на золото, наличные и кабриолет Mercedes-Benz; и Сэм Бенкман-Фрид, криптовалютный предприниматель, которого в 2023 году осудили за кражу миллиардов долларов у клиентов.

Впоследствии эту позицию подтвердили и в Белом доме, отметив, что обращение Шона Комбса было рассмотрено, однако оснований для положительного решения нет.

Пи Дидди

Дело Пи Дидди

56-летнего Комбса, известного как Пи Дидди, в прошлом году признали виновным в ряде обвинений, связанных с торговлей людьми и рэкетом, и приговорили к 50 месяцам заключения.

Интересно, что сам Трамп ранее говорил, что его отношения с рэпером окончательно испортились после президентской кампании 2016 года, когда Пи Дидди публично выступил с критикой в его адрес.

