У США заарештували колишнього чоловіка Джилл Байден: звинувачують у вбивстві власної дружини

Вільяма Стівенсона, ексчоловіка колишньої першої леді США Джилл Байден, ув'язнили, висунувши звинувачення у вбивстві власної дружини — 64-річної Лінди Стівенсон.

Лінду Стівенсон знайшли мертвою у грудні у приватному будинку, розташованому в окрузі Нью-Касл штату Делавер у США. Про це повідомляє CNN.

У початковій заяві поліції йдеться, що правоохоронці прибули до дому Стівенсон після того, як їм надійшов виклик про побутову сварку. Там вони виявили жінку, яка лежала в одній з кімнат будинку вже без свідомості.

Як пише The Guardian, офіцери поліції, що прибули на виклик, намагалися реанімувати жінку, проте це їм так і не вдалося. Тіло Лінди Стівенсон було передано до відділу судово-медичної експертизи штату Делавер для подальшого розтину.

Точну причину смерті та інші обставини поліціянти наразі не розкривають.

Відео дня

Підозрюють у цьому злочині 77-річного Вільяма Стівенсона, який був першим чоловіком теперішньої дружини Джо Байдена Джилл Байден. Пара була одружена з 1970 по 1975 роки, невдовзі після одруження Джилл вийшла заміж за політика.

CNN | фотографія Вільяма Стівенсона, першого чоловіка Джилл Байден

Затриманий Вільям Стівенсон перебуває у виправній установі імені Говарда Янга під заставою у 500 тисяч доларів. ЗМІ невідомо, чи має він юридичного представника для захисту у суді.

Як цитують медіа некролог Лінди Стівенсон, вона була "добросердечною" людиною, яка присвятила своє життя сім'ї.

З відкритих джерел відомо, що Джилл Байден вийшла заміж за Вільяма Стівенсона, коли їй було 18 років. Вони разом вступили до Делаверського університету, проте вже через кілька років вирішили, що не підходять одне одному, після чого розлучилися.

Нагадаємо, видання The New York Post раніше повідомило, що репер Пі Дідді частково зізнався у вбивстві Тупака Шакура: з'явився новий гучний позов.

29 січня видання Corriere della Sera інформувало про смерть українського банкіра Олександра Адаріча у Мілані: поліція підозрює вбивство.