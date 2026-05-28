"О Боже, у нього інсульт": дружина Байдена вперше розповіла, що сталося під час дебатів з Трампом

Колишня перша леді Америки Джилл Байден зізналася, що під час невдалих дебатів між її чоловіком Джо Байденом та тоді кандидатом у президенти Америки Дональдом Трампом, що проходили у 2024 році, вона подумала, що Байдена стався інсульт.

Про це вона сказала в інтерв’ю CBS News, цитують BBC та CNN. Її відверті зізнання з'явилися напередодні публікації нових мемуарів Джилл Байден "Вигляд зі східного крила", яка майє вийти 2 червня.

Джилл Байден розповіла, що дебати її чоловіка та Дональда Трампа у 2024 році, де Джо Байден спотикався та був розгубленим, "налякали її до смерті", і вона хвилювалася, що в її чоловіка інсульт.

"Я була налякана, бо ніколи раніше, чи після цього не бачила Джо таким. Ніколи. Я не знаю, що сталося. Коли я дивилася це, я думала: "О, Боже, у нього інсульт". І це мене до смерті налякало", — каже вона.

Джилл Байден розповіла, що дебати з Трампом налікали її

Видання зазначають, що дебати Байдена і Трампа 27 червня 2024 року, де президент США Байден помітно затинався і вимовляв свої репліки тонким голосом, бурмочучи слова, та час від часу мав розгублений вигляд, стали провальними. Саме після критики, в тому числі й демократів, стурбованих його віком і фізичною формою, Байден зняв свою кандидатуру з вирборчих перегонів на користь Камали Гарріс.

Джилл Байден з чоловіком під час дебатів

