Юлия Санина вернулась в Киев из Испании: украинцы "подкололи" певицу

Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина перед Днем Киева прогулялась любимым маршрутом в столице. Впрочем, украинцы обратили внимание на другое.

Звезда сцены, которая последние годы живет за границей, вышла на связь в Threads.

"Вчера прошла свой любимый маршрут по Киеву. От Арсенальной до Крещатика, Майдан и Владимирская горка", — подписала видео из Украины Санина.

Юлия Санина вернулась в Киев

Санину "подкололи" в сети

"Шо? Спецом из Испании прилетела, контент пилить ко дню Киева? Моя ты патриотка".

"Счастливы, но тут они убивают нас с обеих сторон и не позволяют нам уехать, как ваши музыканты".

"Лицемеры".

"А мужа слабо провести любимым маршрутом?"

"Людям просто не нравится, как автор сообщения и ее команда повели себя — уехали из Украины и не вернулись. В то же время, когда эта "гниленькая" молодежь ежедневно рискует своей жизнью на фронте".

"Получается, что масик чилит в Испании, а она на заработках?"

Реакция украинцев на пост Саниной

Были и положительные комментарии:

"Юля, скучаем по вам! И очень ждем с концертами!"

"Я тоже из Киева и сейчас в Испании. Рада за Вас! Поздравляю с праздником! Желаю хорошего отдыха!"

"Шанс увидеть Юлю в метро в Киеве небольшой, но никогда не равен нулю".

Муж Юлии Саниной за границей

Муж артистки — Вал Бебко — давно не был в Украине. Возвращалась только его жена, которая давала сольные концерты, ведь и другие мужчины из группы The Hardkiss находятся за границей. Санина говорила, что не вывозит деньги из Украины, а наоборот привозит.

Эту тему часто поднимал и блогер-сплетник Богдан Беспалов. По его данным, Бебко находится в Испании.

