Юлія Саніна повернулася до Києва з Іспанії: українці "підкололи" співачку

Українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна перед Днем Києва прогулялася улюбленим маршрутом у столиці. Втім, українці звернули увагу на інше.

Зірка сцени, яка останні роки живе за кордоном, вийшла на звʼязок у Threads.

"Вчора пройшла свій улюблений маршрут Києвом. Від Арсенальної до Хрещатика, Майдан і Володимирська гірка", — підписала відео з України Саніна.

Юлія Саніна повернулася в Київ

Саніну "підкололи" в мережі

"Шо? Спецом з Іспанії прилетіла, контент пилити до дня Києва? Моя ти патріотка".

"Щасливі, але тут вони вбивають нас з обох сторін і не дозволяють нам виїхати, як ваші музиканти".

"Лицеміри".

"А чоловіка слабо провести улюбленим маршрутом?"

"Людям просто не подобається, як автор допису та її команда повелися — поїхали з України та не повернулися. У той самий час, коли ця "гниленька" молодь щодня ризикує своїм життям на фронті".

"Виходить, що масік чілить в Іспанії, а вона на заробітках?"

Реакція українців на пост Саніної

Були й позитивні коментарі:

"Юля, сумуємо за вами! І дуже чекаємо з концертами!"

"Я теж з Києва і наразі в Іспанії. Рада за Вас! Вітаю зі святом! Бажаю гарного відпочинку!"

"Шанс побачити Юлю в метро в Києві невеликий, але ніколи не дорівнює нулю".

Чоловік Юлії Саніної за кордоном

Чоловік артистки — Вал Бебко — давно не був в Україні. Поверталася лише його дружина, яка давала сольні концерти, адже й інші чоловіки з гурту The Hardkiss перебувають за кордоном. Саніна казала, що не вивозить гроші з України, а навпаки привозить.

Цю тему часто порушував і блогер-пліткар Богдан Беспалов. За його даними, Бебко перебуває в Іспанії.

