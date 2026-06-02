"Моя Алиса": Саакашвили показал свою 6-летнюю дочь от известной певицы (фото)

Заключенный бывший президент Грузии и глава Одесской государственной администрации Михеил Саакашвили показал в сети трогательные кадра со своей дочерью Алисой, которая отпраздновала свой шестой день рождения.

Об этом говорится в заметке на странице Саакашвили в Facebook.

Саакашвили опубликовал видео с дня рождения своей дочери Алисы. На видео видно, как родные поздравили Алису Саакашвили с Днем рождения.

На шестой день рождения девочке подарили маленькую собаку. Заметно, что Алиса была счастлива получить такой подарок, ведь она не скрывала своей улыбки и радости.

Алиса Саакашвили Фото: Скриншот

"Моей Алисе исполнилось шесть лет", — подписал видео Саакашвили.

Также политик показал, как девочка играет с новым другом и сидит за столом рядом с большим тортом. После того, ей спели праздничную песню и она задула свечи на торте.

Что известно о шестилетней Алисе Саакашвили

Как пишут СМИ, матерью девочки является известная грузинская певица Софо Нижарадзе. Ранее Саакашвили рассказывал, что имеет внебрачного ребенка. Также у политика есть двое сыновей, Эдуард и Николоз, от бывшей жены Сандры Руфолс.

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Саакашвили с дочерью Фото: Скриншот

Впервые Саакашвили заявил общественности о том, что имеет дочь в конце 2021 года. Политик смог опубликовать в соцсетях фото, несмотря на то, что находился в тюрьме. Тогда политик поделился кадрами с мирового концерта на телевидении, где вместе с мамой дебютировала маленькая Элис-Мария Саакашвили.

Элис-Мария Саакашвили с мамой Фото: Фото взяты из открытых источников

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