"Моя Алиса": Саакашвили показал свою 6-летнюю дочь от известной певицы (фото)
Заключенный бывший президент Грузии и глава Одесской государственной администрации Михеил Саакашвили показал в сети трогательные кадра со своей дочерью Алисой, которая отпраздновала свой шестой день рождения.
Об этом говорится в заметке на странице Саакашвили в Facebook.
Саакашвили опубликовал видео с дня рождения своей дочери Алисы. На видео видно, как родные поздравили Алису Саакашвили с Днем рождения.
На шестой день рождения девочке подарили маленькую собаку. Заметно, что Алиса была счастлива получить такой подарок, ведь она не скрывала своей улыбки и радости.
"Моей Алисе исполнилось шесть лет", — подписал видео Саакашвили.
Также политик показал, как девочка играет с новым другом и сидит за столом рядом с большим тортом. После того, ей спели праздничную песню и она задула свечи на торте.
Что известно о шестилетней Алисе Саакашвили
Как пишут СМИ, матерью девочки является известная грузинская певица Софо Нижарадзе. Ранее Саакашвили рассказывал, что имеет внебрачного ребенка. Также у политика есть двое сыновей, Эдуард и Николоз, от бывшей жены Сандры Руфолс.
Впервые Саакашвили заявил общественности о том, что имеет дочь в конце 2021 года. Политик смог опубликовать в соцсетях фото, несмотря на то, что находился в тюрьме. Тогда политик поделился кадрами с мирового концерта на телевидении, где вместе с мамой дебютировала маленькая Элис-Мария Саакашвили.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Саакашвили переживает за свою дочь от Елизаветы Ясько, которая проживает в Киеве
- Также Михеил Саакашвили рассказал о 19-летнем сыне Николозе.