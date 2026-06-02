"Моя Аліса": Саакашвілі показав свою 6-річну доньку від відомої співачки (фото)

Ув'язнений колишній президент Грузії та голова Одеської державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі показав у мережі зворушливі кадра зі своєю донькою Алісою, яка відсвяткувала свій шостий день народження.

Про це йдеться у дописі на сторінці Саакашвілі у Facebook.

Саакашвілі опублікував відео з дня народження своєї доньки Аліси. На відео видно, як рідні привітали Алісу Саакашвілі з Днем народження.

На шостий день народження дівчинці подарували маленьку собаку. Помітно, що Аліса була щаслива отримати такий подарунок, адже вона не приховувала своєї посмішки і радості.

Аліса Саакашвілі Фото: Скріншот

"Моїй Алісі виповнилося шість років", — підписав відео Саакашвілі.

Також політик показав, як дівчинка грається з новим другом та сидить за столом поруч з великим тортом. Після того, їй заспівали святкову пісню і вона задмухала свічки на торті.

Відео дня

Що відомо про шестирічну Алісу Саакашвілі

Як пишуть ЗМІ, матір'ю дівчинки є відома грузинська співачка Софо Ніжарадзе. Раніше Саакашвілі розповідав, що має позашлюбну дитину. Також у політика є двоє синів, Едуард і Ніколоз, від колишньої дружини Сандри Руфолс.

Саакашвілі з донькою Фото: Скріншот

Вперше Саакашвілі заявив громадськості про те, що має доньку наприкінці 2021 року. Політик зміг опублікувати у соцмережах фото, попри те, що перебував у в'язниці. Тоді політик поділився кадрами зі світового концерту на телебаченні, де разом із мамою дебютувала маленька Еліс-Марія Саакашвілі.

Еліс-Марія Саакашвілі з мамою Фото: Фото з відкритих джерел

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