"Всегда со мной": министр культуры Бережная взяла новорожденную дочь в командировку (фото)

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины и министр культуры Украины Татьяна Бережная, которая на Рождество стала мамой, уже вернулась на работу и прибыла с рабочим визитом в Латвию.

Но за границу чиновница полетела со своей дочкой, которой еще не исполнилось даже шесть месяцев. Об этом говорится в заметке чиновницы в Іnstagram.

В соцсети Татьяна Бережная опубликовала фото с маленькой дочкой из аэропорта. На фотографии министр в деловом наряде держит на руках ребенка. Для официального визита она выбрала бежевый жакет и черную юбку, ее образ подчеркнули туфли на каблуках.

Татьяна Бережная взяла новорожденную дочь в командировку Фото: скриншот

"Мое вдохновение всегда со мной", — подписала фото министр.

В комментариях многие пользователи отметили, что чиновница умело сочетает материнство и работу. Кроме того, отдельные пользователи отметили, что министр является примером и вдохновением для других женщин.

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Татьяна Бережная с докой в командировке Фото: Скриншот

"Пани Татьяна, вы еще и на каблуках. Героиня".

"Вы огромный пример для подражания и вдохновения для многих женщин".

Татьяна Бережная работа в Правительстве и материнство

Напомним, что 1 октября, парламент назначил Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Украины. "За" ее кандидатуру проголосовали 266 народных депутатов.

А уже 25 декабря 2025 года Татьяна Бережная родила дочь. В праздничный вечер Рождества министр культуры Татьяна Бережная поделилась радостной вестью на своих страницах в соцсетях щемящим событием.

Напомним, ранее Фокус писал, что: