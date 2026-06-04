"Всегда со мной": министр культуры Бережная взяла новорожденную дочь в командировку (фото)
Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины и министр культуры Украины Татьяна Бережная, которая на Рождество стала мамой, уже вернулась на работу и прибыла с рабочим визитом в Латвию.
Но за границу чиновница полетела со своей дочкой, которой еще не исполнилось даже шесть месяцев. Об этом говорится в заметке чиновницы в Іnstagram.
В соцсети Татьяна Бережная опубликовала фото с маленькой дочкой из аэропорта. На фотографии министр в деловом наряде держит на руках ребенка. Для официального визита она выбрала бежевый жакет и черную юбку, ее образ подчеркнули туфли на каблуках.
"Мое вдохновение всегда со мной", — подписала фото министр.
В комментариях многие пользователи отметили, что чиновница умело сочетает материнство и работу. Кроме того, отдельные пользователи отметили, что министр является примером и вдохновением для других женщин.
- "Пани Татьяна, вы еще и на каблуках. Героиня".
- "Вы огромный пример для подражания и вдохновения для многих женщин".
Татьяна Бережная работа в Правительстве и материнство
Напомним, что 1 октября, парламент назначил Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Украины. "За" ее кандидатуру проголосовали 266 народных депутатов.
А уже 25 декабря 2025 года Татьяна Бережная родила дочь. В праздничный вечер Рождества министр культуры Татьяна Бережная поделилась радостной вестью на своих страницах в соцсетях щемящим событием.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт сообщила, что 1 мая во второй раз стала мамой.
- Иракли Макацария, которого в Украине знают после участия в шоу "Холостяк", стал отцом в третий раз. Жена Лиза Чичуа родила ему еще одну дочь.