"Завжди зі мною": міністерка культури Бережна взяла новонароджену доньку у відрядження (фото)
Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України та міністерка культури України Тетяна Бережна, яка на Різдво стала мамою, вже повернулася на роботу та прибула з робочим візитом до Латвії.
Але за кордон посадовиця полетіла зі своєю донькою, які ще не виповнилося навіть шість місяців. Про це йдеться у дописі посадовиці в Іnstagram.
У соцмережі Тетяна Бережна опублікувала фото із маленькою донькою з аеропорту. На світлині міністерка у діловому вбранні тримає на руках дитину. Для офіційного візиту вона обрала бежевий жакет та чорну спідницю, її образ підкреслили туфлі на підборах.
"Моє натхнення завжди зі мною", — підписала фото міністерка.
У коментарях багато користувачі відзначили, що посадовиця уміло поєднує материнство та роботу. Крім того, окремі користувачі зазначили, що міністерка є прикладом та натхненням для інших жінок.
- "Пані Тетяно, ви ще й на підборах. Героїня".
- "Ви величезний приклад для наслідування і натхнення для багатьох жінок".
Тетяна Бережна робота в Уряді та материнство
Нагадаємо, що 1 жовтня, парламент призначив Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України. "За" її кандидатуру проголосували 266 народних депутатів.
А вже 25 грудня 2025 року Тетяна Бережна народила доньку. У святковий вечір Різдва міністерка культури Тетяна Бережна поділилася радісною звісткою на своїх сторінках у соцмережах щемливою подією.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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