"Вона ідеальна": речниця Трампа Керолайн Левітт народила доньку (фото)

Речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, що 1 травня вдруге стала мамою

Доньку назвали Вівіаною, а вдома її лагідно кличуть Віві. Радісною подією вона поділилася у дописі на своїй сторінці у соцмережі Х.

"1 травня до нашої родини приєдналася Вівіана, яку ми називаємо "Віві", і наші серця миттєво наповнилися любов’ю. Вона ідеальна і здорова, а її старший брат із радістю звикає до життя з новою сестричкою. Ми насолоджуємося кожною миттю у нашій щасливій "бульбашці" з новонародженою", – написала речниця Білого дому.

Керолайн Левітт народила доньку Фото: Скріншот

Керолайн Левітт також подякувала усім, хто підтримував її протягом вагітності.

"Дякую всім, хто підтримував мене молитвами під час вагітності – я справді відчувала їх протягом усього цього часу. Бог добрий", — написала вона.

Прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Левітт зізналася, що вони з чоловіком чекають на народження другої дитини грудні 2025 року. Левітт заявляла тоді, що це найкращий подарунок до Різдва.

Варто відзначити, що вона практично весь час перебувала на роботі у Білому домі.

Також розповіла, що президент США Дональд Трамп та очільниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, створили комфортні умови для роботи молодих батьків в адміністрації президента.

Що відомо про Керолайн Левітт

Керолайн Левітт — відома віддана фанатка президента США Дональда Трампа, що підтримує всі його ініціативи, включно з депортацією емігрантів. Кароліна Клер Лівітт народилася в Аткінсоні, штат Нью-Гемпшир, у родині католиків. Її батьки володіли магазином морозива й автосалоном із продажу старих вантажівок.

Кароліна Лівітт та Дональд Трамп Фото: Скріншот

Ще в католицькій школі вона організувала перший радіомовний клуб, а під час навчання коледжі підробляла на телеканалі Hearst Television WMUR-TV. Талановита дівчина проходила стажування в Fox News.

Керолайн Левітт стала наймолодшою речницею Білого дому Фото: Скріншот

Вона починала свою кар'єру в Білому домі ще за його першого президентського терміну, але найбільш яскраво проявила себе під час останніх передвиборчих перегонів. 27-річна Кароліна Лівітт стала наймолодшою прессекретаркою Білого дому, обійшовши Рональда Циглера, який працював на цій посаді на президента Річарда Ніксона, обійнявши її в 29-річному віці.

Керолайн Левітт одружена з другом Трампа, забудовником Ніколасом Річчіо, який старший за неї на 32 роки. У пари є син, який народився минулого року.

Крім того, прессекретарка Трампа опинилася в центрі скандалу через невістку-нелегалку. Співробітники імміграційної та митної служби США заарештували Бруну Феррейру, невістку Керолайн Левітт і матір її племінника. Бруна була взята під варту в Ревірі, штат Массачусетс.