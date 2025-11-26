Прессекретарка Трампа опинилася в центрі скандалу через невістку-нелегалку

У сім'ї Керолайн Лівітт, яка відома, як віддана фанатка президента США, що підтримує всі його ініціативи, включно з депортацією емігрантів, опинилася "злочинниця і нелегалка" — колишня наречена її рідного брата та мати її племінника.

Співробітники імміграційної та митної служби США заарештували Бруну Феррейру, невістку Керолайн Лівітт і матір її племінника. Бруна була взята під варту в Ревірі, штат Массачусетс, і наразі утримується у в'язниці ICE на півдні Луїзіани, пише Daily Mail.

У неї є 11-річний син від брата прес-секретаря Білого дому, Майкла Лівітта. Хлопчика, Майкла Лівітта-молодшого, названо на честь батька. Вночі в мережі з'явилася фотографія всієї родини, зроблена, коли Майкл-молодший був ще немовлям.

Бруна Феррейра — мати племінника Лівітт, із сином Фото: GoFundMe

Феррейра приїхала до Сполучених Штатів ще дитиною разом зі своєю сім'єю з Бразилії. Її адвокат заявив, що вона прибула 1998 року за федерально захищеною програмою DACA і нині отримує посвідку на проживання.

Майкл Лівітт заявив, що його 11-річний син живе з ним і його новою дружиною, але завжди підтримував стосунки зі своєю біологічною матір'ю.

Майкл Лівітт із дітьми в Білому домі Фото: Karoline Leavitt/X

Майкл сказав, що у маленького хлопчика не було можливості поговорити з мамою відтоді, як її вперше затримала ICE "кілька тижнів тому".

Інсайдер повідомив, що Керолайн Лівітт, прессекретарка Білого дому, багато років не розмовляла з матір'ю свого племінника.

Керолайн Лівітт із новою дружиною свого брата Фото: Соцсети Керолайн Лівітт із братами Фото: Соцсети

"Дитина постійно проживала в Нью-Гемпширі з батьком з моменту народження. Вона ніколи не жила з матір'ю", — заявив інсайдер, тоді як сім'я Бруни заявляє, що вони спілкувалися.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що Феррейра є "нелегальною злочинницею-іноземкою", яку раніше нібито заарештовували за нанесення побоїв.

"Вона в'їхала до США за туристичною візою B2, яка вимагала від неї покинути країну до 6 червня 1999 року. За президента Трампа і держсекретаря Крісті Ноем усі особи, які незаконно перебувають на території Сполучених Штатів, підлягають депортації", — заявили в міністерстві.

Тодд Померло, адвокат, який представляє Бруну Феррейру, сказав, що вона була абсолютно приголомшена своїм арештом і виступила проти звинувачень Міністерства внутрішньої безпеки в її ймовірному кримінальному злочині.

"У Бруни немає жодних судимостей. Не розумію, звідки це взялося. Покажіть нам докази. Жодних звинувачень не висунуто. Вона не злочинниця, вона якраз отримувала посвідку на проживання, і прямо перед Днем подяки її раптово заарештували і забрали від маленької дитини", — розповів адвокат.

Майкл Лівітт, старший брат прес-секретаря Трампа, окрім них двох у родині ще двоє дітей. З Бруною вони розлучилися близько 10 років тому. Під час їхніх стосунків Майкл, як повідомляється, виграв мільйон доларів у турнірі DraftKings. Тоді він був заручений з Бруною і їхньому синові було вісім місяців, але незабаром вони розійшлися.

Керолайн Лівітт завзято виступає проти мігрантів і проти матері свого племінника теж Фото: Karoline Leavitt/X

Нагадаємо, сама Керолайн Лівітт одружена з другом Трампа, забудовником Ніколасом Річчіо, який старший за неї на 32 роки. У пари є син, який народився минулого року. Фокус докладно писав про Керолайн, яка з початку другого терміну Трампа неодноразово потрапляла у великі скандали.

Прес-секретар Трампа постійно нападає на журналістів і відкрито їм грубіянить, коли вони ставлять запитання про вчинки президента США. Так, коли її запитали, хто вибрав Будапешт для зустрічі Трампа і Путіна, вона заявила: "твоя мама".