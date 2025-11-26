Пресс-секретарь Трампа оказалась в центре скандала из-за невестки-нелегалки

В семье Кэролайн Ливитт, которая известна, как преданная фанатка президента США, которая поддерживает все его инициативы, включая депортацию эмигрантов, оказалась "преступница и нелегалка" – бывшая невеста ее родного брата и мать ее племянника.

Сотрудники иммиграционной и таможенной службы США арестовали Бруну Феррейру, невестку Кэролайн Ливитт и мать ее племянника. Бруна была взята под стражу в Ревире, штат Массачусетс, и в настоящее время содержится в тюрьме ICE на юге Луизианы, пишет Daily Mail.

У нее есть 11-летний сын от брата пресс-секретаря Белого дома, Майкла Ливитта. Мальчик, Майкл Ливитт-младший, назван в честь отца. Ночью в сети появилась фотография всей семьи, сделанная, когда Майкл-младший был еще младенцем.

Бруна Феррейра - мать племянника Ливитт, с сыном

Феррейра приехала в Соединенные Штаты еще ребенком вместе со своей семьей из Бразилии. Ее адвокат заявил, что она прибыла в 1998 году по федерально защищенной программе DACA и в настоящее время получает вид на жительство.

Майкл Ливитт заявил, что его 11-летний сын живет с ним и его новой женой, но всегда поддерживал отношения со своей биологической матерью.

Майкл Ливитт с детьми в Белом доме

Майкл сказал, что у маленького мальчика не было возможности поговорить с мамой с тех пор, как ее впервые задержала ICE "несколько недель назад".

Инсайдер сообщил, что Кэролайн Ливитт, пресс-секретать Белого дома, много лет не разговаривала с матерью своего племянника.

Кэролайн Ливитт с новой женой своего брата
Кэролайн Ливитт с братьями

"Ребенок постоянно проживал в Нью-Гэмпшире с отцом с момента рождения. Он никогда не жил с матерью", — заявил инсайдер, тогда как семья Бруны заявляет, что они общались.

Министерство внутренней безопасности США сообщило, что Феррейра является "нелегальной преступницей-иностранкой", которая ранее якобы арестовывалась за нанесение побоев.

"Она въехала в США по туристической визе B2, которая требовала от нее покинуть страну до 6 июня 1999 года. При президенте Трампе и госсекретаре Кристи Ноэм все лица, незаконно находящиеся на территории Соединенных Штатов, подлежат депортации", — заявили в министерстве.

Тодд Померло, адвокат, представляющий Бруну Феррейру, сказал, что она была совершенно ошеломлена своим арестом и выступила против обвинений Министерства внутренней безопасности в ее предполагаемом уголовном преступлении.

"У Бруны нет никаких судимостей. Не понимаю, откуда это взялось. Покажите нам доказательства. Никаких обвинений не выдвинуто. Она не преступница, она как раз получала вид на жительство, и прямо перед Днем благодарения ее внезапно арестовали и забрали от маленького ребенка", — рассказал адвокат.

Майкл Ливитт, старший брат пресс-секретаря Трампа, кроме них двоих в семье еще двое детей. С Бруной они расстались около 10 лет назад. Во время их отношений Майкл, как сообщается, выиграл миллион долларов в турнире DraftKings. Тогда он был помолвлен с Бруной и их сыну было восемь месяцев, но вскоре они разошлись.

Кэролайн Ливитт рьяно выступает против мигрантов и против матери своего племянника тоже

Напомним, сама Кэролайн Ливитт замужем за другом Трампа, застройщиком Николасом Риччио, который старше ее на 32 года. У пары есть сын, который родился в прошлом году. Фокус подробно писал о Кэролайн, которая с начала второго срока Трампа неоднократно попадала в крупные скандалы.

Пресс-секретарь Трампа постоянно нападает на журналистов и открыто им хамит, когда они задают вопросы о поступках президента США. Так, когда ее спросили, кто выбрал Будапешт для встречи Трампа и Путина, она заявила: "твоя мама".