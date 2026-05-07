"Она идеальна": пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт родила дочь (фото)

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт сообщила, что 1 мая во второй раз стала мамой

Дочь назвали Вивианой, а дома ее ласково зовут Виви. Радостным событием она поделилась в заметке на своей странице в соцсети Х.

"1 мая к нашей семье присоединилась Вивиана, которую мы называем "Виви", и наши сердца мгновенно наполнились любовью. Она идеальна и здорова, а ее старший брат с радостью привыкает к жизни с новой сестренкой. Мы наслаждаемся каждым мгновением в нашем счастливом "пузыре" с новорожденной", — написала пресс-секретарь Белого дома.

Кэролайн Левитт родила дочь Фото: Скриншот

Кэролайн Левитт также поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении беременности.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня молитвами во время беременности — я действительно чувствовала их на протяжении всего этого времени. Бог добрый", — написала она.

Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт призналась, что они с мужем ждут рождения второго ребенка в декабре 2025 года. Левитт заявляла тогда, что это лучший подарок к Рождеству.

Стоит отметить, что она практически все время находилась на работе в Белом доме.

Также рассказала, что президент США Дональд Трамп и руководительница аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, создали комфортные условия для работы молодых родителей в администрации президента.

Что известно о Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт — известная преданная фанатка президента США Дональда Трампа, поддерживающая все его инициативы, включая депортацию эмигрантов. Каролина Клэр Ливитт родилась в Аткинсоне, штат Нью-Гемпшир, в семье католиков. Ее родители владели магазином мороженого и автосалоном по продаже подержанных грузовиков.

Каролина Ливитт и Дональд Трамп Фото: Скриншот

Еще в католической школе она организовала первый радиовещательный клуб, а во время учебы колледже подрабатывала на телеканале Hearst Television WMUR-TV. Талантливая девушка проходила стажировку в Fox News.

Кэролайн Левитт стала самой молодой пресс-секретарем Белого дома Фото: Скриншот

Она начинала свою карьеру в Белом доме еще при его первом президентском сроке, но наиболее ярко проявила себя во время последней предвыборной гонки. 27-летняя Каролина Ливитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома, обойдя Рональда Циглера, который работал на этой должности на президента Ричарда Никсона, заняв ее в 29-летнем возрасте.

Кэролайн Левитт замужем за другом Трампа, застройщиком Николасом Риччио, который старше ее на 32 года. У пары есть сын, который родился в прошлом году.

Кроме того, пресс-секретарь Трампа оказалась в центре скандала из-за невестки-нелегалки. Сотрудники иммиграционной и таможенной службы США арестовали Бруну Феррейру, невестку Кэролайн Левитт и мать ее племянника. Бруна была взята под стражу в Ревире, штат Массачусетс.