Изменилась до неузнаваемости: младшая дочь Путина появилась на публике (фото)

Глава фонда "Иннопрактика" и младшая дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова второй день подряд выступила на Петербургском международном экономическом форуме.

В своем выступлении вместо англицизма "хай-тек" она употребила русский вариант "высокотех", сообщает "Агенство".

Ведь в прошлом году Путин заявлял, что русскому языку нужно "последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, наоборот, засоряют и искажают наш язык".

Как пишут российские ЗМИ, с марта в России вступили в силу требования закона, который ограничил использование англицизмов в рекламе.

Тихонова выступила в режиме видеосвязи на сессии "Инженерный код нации: восстановить или написать заново?". В течение 15 минут она рассказывала о достижениях своего фонда в работе над технологическим лидерством России.

Відео дня

Но пользователи в сети заметили, что младшая дочь Путина изменилась и постарела. В частности, пользователи соцсети X опубликовали отрывки выступления дочери Путина и отметили, что она выглядит не лучшим образом.

Екатерина Тихонова выступила на форуме в Петербурге Фото: Скриншот

"Как же эта маленькая дочка придурка Екатерина Тихонова все испортила! Это ботокс или пластическая хирургия?", — написал пользователь с ником Вестник.

Екатерина Тихонова изменилась Фото: Скриншот

В комментариях большинство пользователей также обратили внимание на внешность дочери Путина, которая в последнее время испортилась.

Работой по омоложению, если я правильно помню, занимается ее старшая сестра Воронцова.

Но ей всего 39 лет. Это еще молодой возраст в наше время.

Она с детства страшная. Понимаю Шамалова, который сбежал от нее. Зеленский (который по балету, а не президент) еще терпит.

Хорошие специалисты по макияжу, прическам и свету разбежались, вот и пользуются тем, что осталось.

Это "русский мир" так влияет, видимо.

Такое у меня на огороде всю капусту поело.

Что известно о младшей дочери Путина Екатерине Тихоновой

Екатерина Тихонова — младшая дочь Путина. Она родилась 31 августа 1986 года в Дрездене в Германии. Вместо фамилии отца взяла измененную бабушки — Екатерины Тихоновны Шкребневой.

Тихонова по образованию — физик-математик, она руководит научно-образовательным фондом "Иннопрактика" и рядом структур при МГУ. В юности она профессионально занималась акробатическим рок-н-роллом и участвовала в мировых соревнованиях.

Екатерина Тихонова на соревнованиях Фото: Скриншот

По информации СМИ Екатерина Тихонова, была замужем за сыном близкого соратника Путина Кириллом Шамаловым. Но их брак распался к началу 2018 года. Затем появлялись сообщении о ее отношениях с женатым балетмейстером Игорем Зеленским.

Напомним, что росСМИ показали, где до войны отдыхали дочери и экс-супруга Путина.

Также старшая дочь Путина получила новую должность в МГУ.