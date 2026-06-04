Змінилася до невпізнання: молодша донька Путіна з'явилася на публіці (фото)

Голова фонду "Іннопрактика" та молодша дочка Володимира Путіна Катерина Тихонова другий день поспіль виступила на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

У своєму виступі замість англіцизму "хай-тек" вона вжила російський варіант "високотех", повідомляє "Агенство".

Адже минулого року Путін заявляв, що російській мові потрібно "послідовно позбуватися вульгарних і механічних іноземних запозичень, які не збагачують, а, навпаки, засмічують і спотворюють нашу мову".

Як пишуть російські ЗМИ, з березня в Росії набули чинності вимоги закону, який обмежив використання англіцизмів у рекламі.

Тихонова виступила у режимі відеозв’язку на сесії "Інженерний код нації: відновити чи написати заново?". Протягом 15 хвилин вона розповідала про досягнення свого фонду у роботі над технологічним лідерством Росії.

Відео дня

Але користувачі у мережі помітили, що молодша донька Путіна змінилася та постаріла. Зокрема, користувачі соцмережі X опублікували уривки виступу дочки Путіна і відзначили, що вона виглядає не найкращим чином.

Катерина Тихонова виступила на форумі у Петербурзі Фото: Скріншот

"Як же ця маленька донька придурка Катерина Тихонова все зіпсувала! Це ботокс чи пластична хірургія?", — написав користувач з ніком Вестник.

Катерина Тихонова змінилася Фото: Скріншот

У коментарях більшість користувачів також звернули увагу на зовнішність дочки Путіна, яка останнім часом зіпсувалась.

Роботою з омолодження, якщо я правильно пам’ятаю, займається її старша сестра Воронцова.

Та їй лише 39 років. Це ще молодий вік у наш час.

Вона з дитинства страшна. Розумію Шамалова, котрий втік від неї. Зеленський (який по балету, а не президент) ще терпить.

Хороші фахівці з макіяжу, зачісок та світла розбіглися, от і користуються тим, що залишилося.

Це "рускій мір" так впливає, мабуть.

Таке у мене на городі всю капусту поїло.

Що відомо про молодшу доньку Путіна Катерину Тихонову

Катерина Тихонова — молодша дочка Путіна. Вона народилася 31 серпня 1986 року у Дрездені в Німеччині. Замість прізвища батька взяла змінене бабусі — Катерини Тихонівни Шкребньової.

Тихонова за освітою — фізик-математик, вона керує науково-освітнім фондом "Іннопрактика" та низкою структур при МДУ. В юності вона професійно займалася акробатичним рок-н-ролом та брала участь у світових змаганнях.

Катерина Тихонова на змаганнях Фото: Скриншот

За інформацією ЗМІ Катерина Тихонова, була одружена з сином близького соратника Путіна Кирилом Шамаловим. Але їхній шлюб розпався до початку 2018 року. Потім з’являлися повідомленні про її стосунки з одруженим балетмейстером Ігорем Зеленським.

Нагадаємо, що росЗМІ показали, де до війни відпочивали доньки та ексдружина Путіна.

Також старша донька Путіна здобула нову посаду в МДУ.