Донька Путіна здобула нову посаду в МДУ: чим вона тепер займається (фото)

Прізвище Воронцової згадується у списку членів вченої ради, опублікованому Марією Пєвчих. Однак, на офіційному сайті факультету згадки про призначення дочки президента РФ на нову посаду немає.

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Старшу дочку російського президента Марію Воронцову, також відому як Марія Фаассен, призначили одним із заступників декана факультету фундаментальної медицини Московського державного університету. Про це повідомила керівниця відділу розслідувань команди російського опозиціонера Олексія Навального Марія Пєвчих.

На думку розслідувачки, Марію Воронцову призначили на посаду із недотриманням усіх необхідних процедур.

"Дочку Путіна Марію Воронцову нишком призначили заступника декана факультету фундаментальної медицини МДУ", вважає Пєвчих.

Вона також опублікувала на своїй сторінці у Твіттері знімок із членами вченої ради факультету фундаментальної медицини. У ньому значиться і Воронцова.

"Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри внутрішніх хвороб, заступник декана з науки", — сказано в описі поряд із фото старшої дочки Путіна.

"А ви говорите у молодих вчених у Росії немає перспектив. На місці декана я б напружилася від перспектив Марії", — резюмувала Пєвчих.

[ + – ] Марія Воронцова у списку навчальної ради факультету фундаментальної медицини Московського державного університету

Також зауважимо, що прізвище Воронцової не згадується ні у списку членів вченої ради, ні у списку співробітників деканату, опублікованих на офіційному сайті факультету.

Марія Воронцова — російський дитячий лікар-ендокринолог, старша дочка президента Росії Володимира Путіна. З квітня 2022 року у зв'язку із вторгненням Росії в Україну перебуває під санкціями США, Євросоюзу та Великобританії.

Раніше Фокус писав про те, що Катерину Тихонову, молодшу дочку Путіна, готують до політичної кар'єри. Перебуваючи на чолі "Єдиної Росії" і, фактично керуючи Державною думою та Радою Федерації, Тихонова нібито врівноважуватиме будь-якого наступника на посаді президента.

Крім того, Кабінет міністрів України схвалив запровадження санкцій щодо дочок президента РФ Володимира Путіна. Обидві дочки Путіна очолили список санкцій.