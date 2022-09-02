Дочки Путіна вперше опиняться під санкціями України: Кабмін ухвалив рішення

У Кабміні запевнили, що відтепер санкції проти осіб та компаній, пов'язаних з агресією РФ, застосовуватимуть синхронно з країнами Заходу.

Кабінет міністрів України схвалив запровадження санкцій щодо дочок президента РФ Володимира Путіна. Також до обмежувального списку потрапили 97 фізичних осіб та 178 компаній, які підтримують військову агресію Росії проти України. Про це в п'ятницю, 2 вересня, повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Список одіозних персон, які потрапили під жорсткі обмеження, очолили дочки Володимира Путіна (Катерина Тихонова та Марія Воронцова — ред.)", — йдеться в повідомленні.

Також під санкції потрапили підприємства військово-промислового комплексу РФ, інші компанії, посадові особи Національних банків Росії та Білорусі, особи та фірми, які сприяють агресії РФ проти України, а також ті, за допомогою яких Росія намагалася обходити санкції, введені щодо неї.

У Мінреінтеграції зазначили, що санкції проти вищевказаних осіб та компаній раніше застосували і Сполучені Штати, і відтоді обмеження застосовуватимуть синхронно з країнами-партнерами України

Пропозиції щодо розширення списку санкцій на прохання глави міністерства, віцепрем'єра Ірини Верещук вносили Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство молоді та спорту, Національний банк України, Міністерство освіти та Федерація роботодавців України.

Нагадаємо, у квітні цього року Кремль уперше, хоч і побічно, визнав Воронцову та Тихонову дочками Путіна — прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що продовження Заходом практики щодо застосування санкцій щодо членів сімей керівництва країни "каже сама за себе".

США ввели санкції проти дочок Путіна 6 квітня, а Євросоюз — через два дні.