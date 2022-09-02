Дочери Путина впервые окажутся под санкциями Украины: Кабмин принял решение

В Кабмине заверили, что отныне санкции против лиц и компаний, связанных с агрессией РФ, будут применяться синхронно со странами Запада.

Кабинет министров Украины одобрил введение санкций в отношении дочерей президента РФ Владимира Путина. Также в ограничительный список попали 97 физических лиц и 178 компаний, поддерживающих военную агрессию России против Украины. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Список одиозных персон, попавших под жесткие ограничения, возглавили дочери Владимира Путина (Катерина Тихонова и Мария Воронцова — ред.)", — говорится в сообщении.

Также под санкции попали предприятия военно-промышленного комплекса РФ, другие компании, должностные лица Национальных банков России и Беларуси, лица и фирмы, способствующие агрессии РФ против Украину, а также те, при помощи которых Россия пыталась обходить введенные в отношении нее санкции.

В Минреинтеграции отметили, что санкции против вышеуказанных лиц и компаний ранее применили и Соединенные Штаты, и с этого момента ограничения будут применяться синхронно со странами-партнерами Украины

Предложения по расширению санкционного списка по просьбе главы министерства, вице-премьера Ирины Верещук вносили Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерство молодежи и спорта, Национальный банк Украины, Министерство образования и Федерация работодателей Украины.

Напомним, в апреле этого года Кремль впервые, хоть и косвенно, признал Воронцову и Тихонову дочерьми Путина — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продолжение Западом практики касательно применения санкций в отношении членов семей руководства страны "говорит сама за себя".

США ввели санкции против дочерей Путина 6 апреля, а Евросоюз — два дня спустя.