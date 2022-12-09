Дочь Путина получила новую должность в МГУ: чем она теперь занимается (фото)

Фамилия Воронцовой упоминается в списке членов ученого совета, опубликованным Марией Певчих. Однако на официальном сайте факультета упоминания о назначении дочери президента РФ на новую должность нет.

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Старшую дочь российского президента Марию Воронцову, также известную, как Мария Фаассен, назначили одним из заместителей декана факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета. Об этом сообщила руководитель отдела расследований команды российского оппозиционера Алексея Навального Мария Певчих.

По мнению расследователя, Марию Воронцову назначили на должность с несоблюдением всех необходимых процедур.

"Дочь Путина Марию Воронцову втихаря назначили замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ", считает Певчих.

Она также опубликовала на своей странице в Твиттере снимок с членами ученого совета факультета фундаментальной медицины. В нем значится и Воронцова.

"Кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры внутренних болезней, заместитель декана по науке", — сказано в описании рядом с фото старшей дочери Путина.

"А вы говорите у молодых ученых в России нет перспектив. На месте декана я бы напряглась от перспектив Марии", — резюмировала Певчих.

[ + – ] Мария Воронцова в списке учебного совета факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета

Также заметим, что фамилия Воронцовой не упоминается ни в списке членов ученого совета, ни в списке сотрудников деканата, опубликованных на официальном сайте факультета.

Мария Воронцова — российский детский врач-эндокринолог, старшая дочь президента России Владимира Путина. С апреля 2022 года в связи с вторжением России в Украину находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

Ранее Фокус писал о том, что Катерину Тихонову, младшую дочь Путина, готовят к политической карьере. Находясь во главе "Единой России" и, фактически управляя Государственной думой и Советом Федерации, Тихонова якобы будет уравновешивать любого преемника на посту президента.

Кроме того, Кабинет министров Украины одобрил введение санкций в отношении дочерей президента РФ Владимира Путина. Обе дочери Путина возглавили санкционный список.