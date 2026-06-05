67-летняя Мадонна повыгибалась в розовом корсете на сцене: реакция фанатов (фото)
67-летняя американская певица Мадонна неожиданно дала концерт прямо на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Свое выступление попикона посвятила началу Месяца Прайда, который традиционно приходится на июнь.
На сцену Мэдж вышла в будуарном розово-синем наряде от Dolce&Gabbana, состоящий из корсета, чулок и высоких сапог на шнуровке. Также на звезде были стильные синие очки. А кадрами с события она уже успела поделиться в своем Instagram.
Мадонна зажгла в Нью-Йорке
Мадонна, которая встречается с юным футболистом Акимом Моррисом, превратила сердце Манхэттена в ночной клуб под открытым небом. Она устроила зажигательные танцы вместе с балетом.
В частности, звезда сцены исполнила песни из своего будущего альбома Confessions II, также прозвучали несколько известных песен из альбома Confessions on a Dance Floor 2005 года.
67-летняя Мэдж — одна из мировых суперзвезд, которая горячо поддерживает ЛГБТК+.
В комментариях фанаты звезды выразили восторг от ее свежего выступления:
- "Говори что хочешь, но Мадонна только что доказала, почему она королева поп-музыки".
- "Спасибо, что всегда была собой и никогда не менялась ни ради кого".
- "Лучший подарок для Прайда. Спасибо, Мадонна".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Мадонна ошеломила сеть признанием, назвав своего лучшего партнера в жизни.
- 67-летняя певица устроила романтику в Венеции с молодым бойфрендом.
Кроме того, знаменитость прокомментировала слухи о помолвке с юным футболистом.