67-летняя Мадонна повыгибалась в розовом корсете на сцене: реакция фанатов (фото)

67-летняя американская певица Мадонна неожиданно дала концерт прямо на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Свое выступление попикона посвятила началу Месяца Прайда, который традиционно приходится на июнь.

На сцену Мэдж вышла в будуарном розово-синем наряде от Dolce&Gabbana, состоящий из корсета, чулок и высоких сапог на шнуровке. Также на звезде были стильные синие очки. А кадрами с события она уже успела поделиться в своем Instagram.

Мадонна зажгла в Нью-Йорке

Мадонна, которая встречается с юным футболистом Акимом Моррисом, превратила сердце Манхэттена в ночной клуб под открытым небом. Она устроила зажигательные танцы вместе с балетом.

В частности, звезда сцены исполнила песни из своего будущего альбома Confessions II, также прозвучали несколько известных песен из альбома Confessions on a Dance Floor 2005 года.

Мадонна зажгла в Нью-Йорке Фото: Instagram madonna

Мадонна зажгла в Нью-Йорке Фото: Instagram madonna

67-летняя Мэдж — одна из мировых суперзвезд, которая горячо поддерживает ЛГБТК+.

Відео дня

Мадонна зажгла в Нью-Йорке Фото: Instagram madonna

В комментариях фанаты звезды выразили восторг от ее свежего выступления:

"Говори что хочешь, но Мадонна только что доказала, почему она королева поп-музыки".

"Спасибо, что всегда была собой и никогда не менялась ни ради кого".

"Лучший подарок для Прайда. Спасибо, Мадонна".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Мадонна ошеломила сеть признанием, назвав своего лучшего партнера в жизни.

67-летняя певица устроила романтику в Венеции с молодым бойфрендом.

Кроме того, знаменитость прокомментировала слухи о помолвке с юным футболистом.