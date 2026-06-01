Мадонна назвала имя своего лучшего любовника: это наследник президентской династии (фото)

Американская поп-дива Мадонна ошеломила сеть откровенным признанием, назвав своего лучшего сексуального партнера в жизни. Им оказался покойный сын экс-президента США Джон Кеннеди-младший, с которым у певицы был бурный роман в конце 1980-х.

Эпатажная 67-летняя Мадонна раскрыла эту тайну во время съемок промо-видео для приложения знакомств Grindr. Ролик стал частью рекламной кампании в поддержку ее предстоящего 15-го студийного альбома Confessions, релиз которого запланирован на 3 июля.

Исповедь в кругу звезд

Когда дизайнер Рауль Лопес спросил артистку о лучшем мужчине в постели, Мадонна сначала смутилась, а потом прошептала имя наследника президентской династии. Певица сразу объяснила свой выбор важным правилом. Мадонна согласилась выбирать только среди тех экс-возлюбленных, которые уже отошли в мир иной, чтобы избежать скандалов и выяснения отношений с ныне живущими мужчинами.

Свидетелями сенсационного признания стали известные культурные деятели и инфлюенсеры, среди которых драматург Джереми О. Харрис, артист Боб The Drag Queen и дизайнер Марчелло Гутьеррес. Когда Лопес заметил, что Мадонна — уже третий человек, от которого он слышит о невероятной мужской силе Кеннеди-младшего, поп-икона загадочно улыбнулась и кивнула в знак согласия.

Мадонна и Джон Кеннеди-младший

Тайный роман и другие претенденты

Отношения между звездами вспыхнули в тот период, когда Джон Кеннеди-младший еще встречался с актрисой Кристиной Хааг, а сама Мадонна была замужем за Шоном Пенном. В биографической книге 2024 года "JFK Jr: An Intimate Oral Biography" друзья Джона упоминали эту связь как легкую интрижку, однако отмечали, что певица очень серьезно относилась к вопросам безопасности и здоровья.

Джон Ф. Кеннеди-младший трагически погиб в 1999 году в результате авиакатастрофы легкого самолета у побережья Массачусетса. Вместе с ним погибли его жена Кэролин Бессетт и ее сестра.

К слову, конкуренция за звание лучшего в постели Мадонны была серьезной. Среди других известных покойных экс-коханцев звезды, которые теоретически могли бы претендовать на этот титул, числятся:

культовый художник Жан-Мишель Баския;

рэпер Тупак Шакур;

актер, звезда сериала "Район Беверли-Хиллз" Люк Перри.

