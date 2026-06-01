Мадонна назвала ім'я свого найкращого коханця: це спадкоємець президентської династії (фото)

Американська поп-діва Мадонна приголомшила мережу відвертим зізнанням, назвавши свого найкращого сексуального партнера в житті. Ним виявився покійний син експрезидента США Джон Кеннеді-молодший, з яким співачка мала бурхливий роман наприкінці 1980-х.

Епатажна 67-річна Мадонна розкрила цю таємницю під час зйомок промо-відео для додатка знайомств Grindr. Ролик став частиною рекламної кампанії на підтримку її майбутнього 15-го студійного альбому Confessions, реліз якого заплановано на 3 липня.

Сповідь у колі зірок

Коли дизайнер Рауль Лопес запитав артистку про найкращого чоловіка в ліжку, Мадонна спочатку зніяковіла, а потім прошепотіла ім'я спадкоємця президентської династії. Співачка одразу пояснила свій вибір важливим правилом. Мадонна погодилася обирати лише серед тих екскоханих, які вже відійшли у засвіти, аби уникнути скандалів та з'ясування стосунків із нині живими чоловіками.

Свідками сенсаційного зізнання стали відомі культурні діячі та інфлюенсери, серед яких драматург Джеремі О. Гарріс, артист Боб The Drag Queen та дизайнер Марчелло Гутьєррес. Коли Лопес зауважив, що Мадонна — вже третя людина, від якої він чує про неймовірну чоловічу силу Кеннеді-молодшого, поп-ікона загадково посміхнулася та кивнула на знак згоди.

Мадонна і Джон Кеннеді-молодший

Таємний роман та інші претенденти

Стосунки між зірками спалахнули в той період, коли Джон Кеннеді-молодший ще зустрічався з акторкою Крістіною Хааг, а сама Мадонна була заміжня за Шоном Пенном. У біографічній книзі 2024 року "JFK Jr.: An Intimate Oral Biography" друзі Джона згадували цей зв'язок як легку інтрижку, проте зазначали, що співачка дуже серйозно ставилася до питань безпеки та здоров'я.

Джон Ф. Кеннеді-молодший трагічно загинув у 1999 році внаслідок авіакатастрофи легкого літака біля узбережжя Массачусетсу. Разом із ним загинули його дружина Керолін Бессетт та її сестра.

До слова, конкуренція за звання найкращого в ліжку Мадонни була серйозною. Серед інших відомих покійних екскоханців зірки, які теоретично могли б претендувати на цей титул, числяться:

культовий художник Жан-Мішель Баскія;

репер Тупак Шакур;

актор, зірка серіалу "Район Беверлі-Гіллз" Люк Перрі.

