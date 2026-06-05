67-річна Мадонна повигиналася в рожевому корсеті на сцені: реакція фанатів (фото)
67-річна американська співачка Мадонна несподівано дала концерт прямо на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Свій виступ попікона присвятила початку Місяця Прайду, який традиційно припадає на червень.
На сцену Медж вийшла в будуарному рожево-синьому вбранні від Dolce&Gabbana, що складався з корсету, панчохів та високих чобіт на шнурівці. Також на зірці були стильні сині окуляри. А кадрами з події вона вже встигла поділитися у своєму Instagram.
Мадонна запалила в Нью-Йорку
Мадонна, яка зустрічається з юним футболістом Акімом Моррісом, перетворила серце Манхеттена на нічний клуб просто неба. Вона влаштувала запальні танці разом з балетом.
Зокрема, зірка сцени виконала пісні зі свого майбутнього альбому Confessions II, також прозвучали кілька відомих пісень з альбому Confessions on a Dance Floor 2005 року.
67-річна Медж — одна із світових суперзірок, яка палко підтримує ЛГБТК+.
У коментарях фанати зірки висловили захват від її свіжого виступу:
- "Кажи що хочеш, але Мадонна щойно довела, чому вона королева попмузики".
- "Дякую, що завжди була собою і ніколи не змінювалася ні заради кого".
- "Найкращий подарунок для Прайду. Дякую, Мадонно".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Мадонна приголомшила мережу зізнанням, назвавши свого найкращого партнера в житті.
- 67-річна співачка влаштувала романтику у Венеції з молодим бойфрендом.
Крім того, знаменитість прокоментувала чутки про заручини з юним футболістом.