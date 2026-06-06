"Моя позиция не какая разница": новый "Холостяк" Кравцов объяснил, почему уехал в Москву в 2015 году

Бывший капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов, который станет новым "Холостяком", объяснил свое решение выступать за московский ЦСКА в 2015 году. По его словам, он сделал это ради девушки.

Кравцов признал, что не до конца понимал, что Россия напала на Украину. Об этом будущий "Холостяк" рассказал в блиц-интервью на канале проекта в YouTube.

"Я играл за донецкую команду два года и познакомился там с девушкой из группы поддержки. Через некоторое время у нас завязались отношения и мы начали даже жить вместе, но отношения были — ну, такие немножко тяжелые, если честно. После Донецка я поехал играть в НБА в Америку, она поехала со мной. На второй год моей карьеры в НБА в Америке мы поссорились очень сильно, и она приехала жить и работать в Москву", — рассказал Кравцов.

Баскетболист объяснил, что после завершения сезона он с агентом искали новый проект. И знакомый тренер, который на тот момент возглавлял ЦСКА, предложил ему перейти в московский клуб.

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"Я сначала подумал: "Нет, ну точно не Москва, точно не ЦСКА, это невозможно". Но когда мы начали снова общаться и снова пытаться вернуть отношения с этой девушкой, мне пришла очень безумная идея поехать туда за ней и попытаться восстановить отношения, и согласиться на предложение команды. И когда я согласился на этот контракт, я до конца не понимал масштабов всего происходящего — а конкретно потому, что Россия напала на Украину", — сказал он.

Кравцов отметил, что пробыл в клубе 1,5 месяца, после чего понял, что РФ — это страна-агрессор. После этого он отказался от своего контракта с российским клубом.

"Была ли эта ошибка с моей стороны? Да. Или моя позиция "Какая разница?" — точно нет, потому что, во-первых, я уже 18 лет защищал сборную Украины, был капитаном, возглавлял сборную 10 лет", — утверждает баскетболист.

По его словам, сейчас он общается с семьей на украинском языке "даже несмотря на то, что мы все из Одессы".

Зато девушка, из-за которой Кравцов уехал в Россию, захотела остаться там, и с того момента пара не общалась.

Из-за того, что Кравцов выступал в России, разгорелся скандал. СТБ во время анонсов нового сезона проекта отмечали карьеру спортсмена в NBA. Однако организаторы ни словом не обмолвились об опыте игры Кравцова в составе российского клуба.

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