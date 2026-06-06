"Моя позиція не яка різниця": новий "Холостяк" Кравцов пояснив, чому поїхав у Москву в 2015 році

Колишній капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов, який стане новим "Холостяком", пояснив своє рішення виступати за московський ЦСКА у 2015 році. За його словами, він зробив це заради дівчини.

Кравцов визнав, що не до кінця розумів, що Росія напала на Україну. Про це майбутній "Холостяк" розповів у бліц-інтерв'ю на каналі проєкту в YouTube.

"Я грав за донецьку команду два роки і познайомився там з дівчиною з групи підтримки. Через деякий час в нас зав’язалися стосунки й ми почали навіть жити разом, але стосунки були – ну, такі трошки важкі, якщо чесно. Після Донецька я поїхав грати в НБА в Америку, вона поїхала зі мною. На другий рік моєї кар’єри в НБА в Америці ми посварилися дуже сильно, і вона приїхала жити й працювати в Москву", — розповів Кравцов.

Баскетболіст пояснив, що після завершення сезону він з агентом шукали новий проєкт. І знайомий тренер, який на той момент очолював ЦСКА, запропонував йому перейти в московський клуб.

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"Я спочатку подумав: "Ні, ну точно не Москва, точно не ЦСКА, це неможливо". Але коли ми почали знову спілкуватися і знову намагатися повернути стосунки з цією дівчиною, мені прийшла дуже безумна ідея поїхати туди за нею і спробувати відновити стосунки, і погодитись на пропозицію команди. І коли я погодився на цей контракт, я до кінця не розумів масштабів всього, що коїться – а конкретно тому, що Росія напала на Україну", — сказав він.

Кравцов наголосив, що пробув у клубі 1,5 місяці, після чого зрозумів, що РФ — це країна-агресор. Після цього він відмовився від свого контракту з російським клубом.

"Чи була ця помилка з мого боку? Так. Чи моя позиція "Яка різниця?" — точно ні, бо, по-перше, я вже 18 років захищав збірну України, був капітаном, очолював збірну 10 років", — стверджує баскетболіст.

За його словами, наразі він спілкується з родиною українською мовою "навіть попри те, що ми всі з Одеси".

Натомість дівчина, через яку Кравцов поїхав до Росії, захотіла залишится там, і з того моменту пара не спілкувалася.

Через те, що Кравцов виступав у Росії, розгорівся скандал. СТБ під час анонсів нового сезону проєкту наголошували на кар'єрі спортсмена у NBA. Проте організатори жодним словом не обмовилися про досвід гри Кравцова у складі російського клубу.

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