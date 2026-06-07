Дескод свадьбы — вышиванки: дочь Георгия Гонгадзе вышла замуж за американца (фото)

В семье Мирославы Гонгадзе и ее покойного мужа и общественного деятеля Георгия произошло важное событие — их дочь Соломия официально вышла замуж. Ее мужем стал американский политический аналитик Даглас Клайн, который уже долгое время занимается украинской тематикой и поддерживает Украину на международном уровне.

Как говорится в материале издания ТСН, фото со свадьбы опубликовала 6 июня Мирослава Гонгадзе на своей странице в Instagram в разделе Stories. В частности, на фотографиях можно увидеть молодоженов и их родных во время торжеств в Вашингтоне.

Сама же Мирослава Гонгадзе подписала эти фото — "За один шаг к новой семье!".

Соломия Гонгадзе официально вышла замуж Фото: Скриншот Соломия Гонгадзе официально вышла замуж Фото: Скриншот

Судя по обнародованным кадрам, пара решила сделать особый акцент на украинских традициях. Молодожены появились в вышиванках, а гости также поддержали национальный стиль в одежде. Часть памятных фото было сделано возле памятника украинскому мыслителю Григорию Сковороде, который расположен рядом с Украинским домом в столице США.

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В целом, для Соломии и Дагласа это стало логическим продолжением их отношений, ведь о помолвке пары стало известно еще в прошлом году. После нескольких месяцев подготовки они решили официально создать семью.

Мирослава Гонгадзе на свадьбе дочери Соломии Фото: Скриншот

Как отмечает издание, Даглас Клайн известен своей активной вовлеченностью в украинскую тематику. Кроме того, после начала полномасштабной войны он неоднократно выступал в поддержку Украины, а также сотрудничал с украинскими организациями. И, несмотря на жизнь в США, аналитик регулярно посещает Украину и продолжает работать над проектами, связанными с нашим государством.

Напомним, что в 2025 году Мирослава Гонгадзе сообщила о помолвке своей дочери Саломе (Соломии) с американским экспертом Atlantic Council Дагласом Клейном. Журналистка отметила, что будущий зять активно поддерживает Украину и отстаивает ее интересы на международном уровне.

Также Фокус писал, что свадьба певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера в итальянском Палермо вызвала недовольство части местных жителей. Из-за празднования в городе ввели ряд ограничений, в частности перекрыли отдельные площади и усилили меры безопасности, из-за чего жители начали расклеивать протестные плакаты.