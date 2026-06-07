Дескод весілля — вишиванки: донька Георгія Гонгадзе вийшла заміж за американця (фото)

У родині Мирослави Гонгадзе та її покійого чоловіка й громадського діяча Георгія відбулася важлива подія — їхня донька Соломія офіційно вийшла заміж. Її чоловіком став американський політичний аналітик Даглас Клайн, який уже тривалий час займається українською тематикою та підтримує Україну на міжнародному рівні.

Як йдеться в матеріалі видання ТСН, про фото з весілля опублікувала 6 червня Мирослава Гонгадзе на своїй сторінці в Instagram у розділі Stories. Зокрема, на фотографіях можна побачитиі молодят та їхні рідні під час урочистостей у Вашингтоні.

Сама ж Мирослава Гонгадзе підписала ці фото — "За один крок до нової родини!".

Соломія Гонгадзе офіційно вийшла заміж Фото: Скриншот Соломія Гонгадзе офіційно вийшла заміж Фото: Скриншот

Судячи з оприлюднених кадрів, пара вирішила зробити особливий акцент на українських традиціях. Наречені з'явилися у вишиванках, а гості також підтримали національний стиль в одязі. Частину пам'ятних фото було зроблено біля пам'ятника українському мислителю Григорію Сковороді, який розташований поруч з Українським домом у столиці США.

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В цілому, для Соломії та Дагласа це стало логічним продовженням їхніх стосунків, адже про заручини пари стало відомо ще торік. Після кількох місяців підготовки вони вирішили офіційно створити сім'ю.

Мирослава Гонгадзе на весілля доньки Соломії Фото: Скриншот

Як зазначає видання, Даглас Клайн відомий своєю активною залученістю до української тематики. Крім того, після початку повномасштабної війни він неодноразово виступав на підтримку України, а також співпрацював з українськими організаціями. І, попри життя у США, аналітик регулярно відвідує Україну та продовжує працювати над проєктами, пов'язаними з нашою державою.

Нагадаємо, що у 2025 році Мирослава Гонгадзе повідомила про заручини своєї доньки Саломе (Соломії) з американським експертом Atlantic Council Дагласом Клейном. Журналістка наголосила, що майбутній зять активно підтримує Україну та відстоює її інтереси на міжнародному рівні.

Також Фокус писав, що весілля співачки Дуа Ліпи та актора Каллума Тернера в італійському Палермо викликало невдоволення частини місцевих жителів. Через святкування в місті запровадили низку обмежень, зокрема перекрили окремі площі та посилили заходи безпеки, через що мешканці почали розклеювати протестні плакати.