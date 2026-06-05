"Палермо не для багатіїв": місцеві жителі вийшли на протест через весілля Дуа Ліпи (фото)

В італійському Палермо поліція перебуває у стані підвищеної готовності через весілля співачки Дуа Ліпи. Місцеві жителі розвісили плакати на знак протесту. Деякі з них заявляють, що Сицилію "закрили для триденного весільного свята".

На сицилійській площі, де у п'ятницю продовжаться святкування весілля Дуа Ліпи та Каллума Тернера, яке обійдеться парі в 1,5 мільйона фунтів стерлінгів, з'явилося сталеве кільце для свята. Про це повідомляє Daily Mail.

У п'ятницю, 5 червня, навколо вілли Вальгуарнера XVII століття було помічено посилену присутність поліції перед коктейльним прийомом для пари та їхніх гостей.

Видання пише, що дві центральні площі Сицилії будуть закриті на час весілля, а мешканців попросять підписати угоди про нерозголошення.

Місцеві жителі почали розклеювати по місту листівки на знак протесту проти закриття міста, які були написані італійською та англійською мовами.

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Дуа Ліпа і Каллум Тернер стануть чоловіком дружиною вже скоро Фото: Скріншот

"Палермо не здається в оренду. Громадські місця належать усім. Ми повертаємо собі право проживати вільно від приватного прибутку. Наша площа — не ваша вітальня. Палермо не для багатіїв", — йдеться у надписах.

Які обмеження діють у Палермо на час весілля Дуа Ліпи

Також деякі місцеві підприємства обурені тим, що їм довелося рано закриватися у п'ятницю ввечері.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що організатори сплатили місцевій раді 10 000 фунтів стерлінгів за оренду площі Пьяцца Кроче, навколо якої діють суворі обмеження на паркування до ранку суботи.

Підприємства, чиї вікна виходять на площу, попросили закритися, а мешканців, чиї балкони виходять на місце проведення заходу, попросили тримати віконниці опущеними.

Дуа Ліпа і Каллум Тернер весілля в Палермо Фото: Скріншот

Видання пише, що їм пропонували компенсацію у розмірі 1000 євро.

Галерея Модерна навпроти площі закриється для публіки о 14:00 у п'ятницю, бо там також проходитиме частина святкувань і, як повідомляється, її було орендовано за 10 000 фунтів стерлінгів.

А на вулицях, що ведуть до площі, встановили величезні чорні екрани, які блокують цей район і перешкоджають доступу. Також було встановлено металеві бар'єри, щоб забезпечити зону для VIP-персон, які відвідують весілля.

Натомість в інтерв'ю місцевій газеті La Republica мер Палермо Роберто Сгалла висловив своє захоплення тим, що Дуа та Каллум обрали це місто для своїх святкувань.

Весілля Дуа Ліпи і Каллума Тернера: що відомо

На думку спостерігачів, це може бути найгучніше весілля на острові з часів шлюбу Майкла Корлеоне у виконанні Аль Пачіно та Аполлонії Вітеллі в класичному фільмі 1972 року "Хрещений батько". Церемонія відбудеться на віллі Вальгуарнера XVII століття, можливо, найрозкішнішій з вілл у Багерії, ідилічному містечку за 20 км від Палермо.

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