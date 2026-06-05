"Палермо не для богачей": местные жители вышли на протест из-за свадьбы Дуа Липы (фото)

В итальянском Палермо полиция находится в состоянии повышенной готовности из-за свадьбы певицы Дуа Липы. Местные жители развесили плакаты в знак протеста. Некоторые из них заявляют, что Сицилию "закрыли для трехдневного свадебного праздника".

На сицилийской площади, где в пятницу продолжатся празднования свадьбы Дуа Липы и Каллума Тернера, которая обойдется паре в 1,5 миллиона фунтов стерлингов, появилось стальное кольцо для праздника. Об этом сообщает Daily Mail.

В пятницу, 5 июня, вокруг виллы Вальгуарнера XVII века было замечено усиленное присутствие полиции перед коктейльным приемом для пары и их гостей.

Издание пишет, что две центральные площади Сицилии будут закрыты на время свадьбы, а жителей попросят подписать соглашения о неразглашении.

Местные жители начали расклеивать по городу листовки в знак протеста против закрытия города, которые были написаны на итальянском и английском языках.

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Дуа Липа и Каллум Тернер станут мужем женой уже скоро Фото: Скриншот

"Палермо не сдается в аренду. Общественные места принадлежат всем. Мы возвращаем себе право проживать свободно от частной прибыли. Наша площадь — не ваша гостиная. Палермо не для богачей", — говорится в надписях.

Какие ограничения действуют в Палермо на время свадьбы Дуа Липы

Также некоторые местные предприятия возмущены тем, что им пришлось рано закрываться в пятницу вечером.

Местные СМИ сообщают, что организаторы уплатили местному совету 10 000 фунтов стерлингов за аренду площади Пьяцца Кроче, вокруг которой действуют строгие ограничения на парковку до утра субботы.

Предприятия, чьи окна выходят на площадь, попросили закрыться, а жителей, чьи балконы выходят на место проведения мероприятия, попросили держать ставни опущенными.

Дуа Липа и Каллум Тернер свадьба в Палермо Фото: Скриншот

Издание пишет, что им предлагали компенсацию в размере 1000 евро.

Галерея Модерна напротив площади закроется для публики в 14:00 в пятницу, потому что там также будет проходить часть празднований и, как сообщается, она была арендована за 10 000 фунтов стерлингов.

А на улицах, ведущих к площади, установили огромные черные экраны, которые блокируют этот район и препятствуют доступу. Также были установлены металлические барьеры, чтобы обеспечить зону для VIP-персон, посещающих свадьбу.

Зато в интервью местной газете La Republica мэр Палермо Роберто Сгалла выразил свое восхищение тем, что Дуа и Каллум выбрали этот город для своих празднований.

Свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера: что известно

По мнению наблюдателей, это может быть самая громкая свадьба на острове со времен брака Майкла Корлеоне в исполнении Аль Пачино и Аполлонии Вителли в классическом фильме 1972 года "Крестный отец". Церемония состоится на вилле Вальгуарнера XVII века, возможно, самой роскошной из вилл в Багерии, идиллическом городке в 20 км от Палермо.

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