Свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера: на Сицилию съедутся звезды со всего мира

Инсайдеры уже сравнивают свадьбу поп-звезды со свадьбой Майкла Корлеоне из "Крестного отца", но публика точно соберется куда гламурней.

Дуа Липу прозвали "Королевой отпусков" за любовь к роскошным путешествиям, поэтому, пожалуй, неудивительно, что Дуа решила выйти замуж со вкусом. И выбрала для этого одну из самых красивых вилл Сицилии, пишет Daily Mail.

Дуа Липа и Каллум Тернер спланировали чудесную свадьбу

На этой неделе, в Палермо, столице Сицилии, состоится свадьба певицы и кинозвезды Каллума Тернера, главного претендента на роль следующего Джеймса Бонда.

Источники сообщили, что Дуа скажет "да" Тернеру во время трехдневной свадебной церемонии, на которой соберется целая плеяда звезд первой величины. Торжества стартуют 4 июня.

По мнению наблюдателей, это может быть самая громкая свадьба на острове со времен брака Майкла Корлеоне в исполнении Аль Пачино и Аполлонии Вителли в классическом фильме 1972 года "Крестный отец".

Звездная пара шоу-бизнеса, Дуа Липа и Тернер, две самые востребованные личности в британской индустрии развлечений, забронировали целый этаж люксов в роскошном отеле Villa Igiea с видом на Тирренское море.

Ожидается, что церемония состоится на вилле Вальгуарнера XVII века, возможно, самой роскошной из вилл в Багерии, идиллическом городке в 20 км от Палермо.

Фото: Pinterest

30-летняя Дуа, объявившая о своей помолвке с 36-летним актером в июне прошлого года, рассказала, что пара влюбилась в место проведения свадьбы во время отпуска на Сицилии.

Неудивительно, что в список гостей вошли сэр Элтон Джон, Марк Ронсон и Чарли XCX, а из мира моды — Донателла Версаче и Симон Порт-Жакмюс.

По имеющимся данным, в преддверии свадьбы Дуа отправилась в Италию, чтобы встретиться с Донателлой и согласовать детали платья, которое та разрабатывает для певицы, чтобы та надела его в день своей свадьбы.

Источник, близкий к свадьбе, сказал: "Это будет самая крутая и гламурная свадьба этого лета. И Дуа, и Каллум были в восторге и активно участвовали в планировании. Они хотят, чтобы это было грандиозно".

В минувшую пятницу обладательницу премии "Грэмми" заметили в Риме, где начался обратный отсчет до свадьбы. Источники сообщили, что сэр Элтон Джон, с которым Дуа сотрудничала над песней Cold Heart в 2021 году, может быть среди тех, кто выступит на свадебной церемонии.

Певица Дуа, известная по хиту "New Rules", ранее сказала: "Я счастливее, чем когда-либо… Я люблю любовь. Это прекрасное чувство. Оно действительно вдохновляет. Ты постоянно влюбляешься по-настоящему, и это самое прекрасное чувство".

А Каллум Тернер просто сказал, что хочет быть вместе с Дуа Липой навсегда.

Слухи об их романе впервые появились после того, как их заметили на вечеринке после премьеры сериала Apple TV "Властелины воздуха" в январе 2024 года.

Позже Дуа рассказала, что впервые встретила звезду "Фантастических зверей" в модном лондонском ресторане River Cafe. И с той поры они не расставались.

Ранее ей приписывали роман с французским кинорежиссером Роменом Гаврасом, а Тернер когда-то встречался с актрисой сериала "Корона" Ванессой Кирби, сыгравшей принцессу Маргарет.

