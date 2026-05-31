Весілля Дуа Ліпи і Каллума Тернера: на Сицилію з'їдуться зірки з усього світу

Інсайдери вже порівнюють весілля поп-зірки з весіллям Майкла Корлеоне з "Хрещеного батька", але публіка точно збереться набагато гламурніша.

Дуа Ліпу прозвали "Королевою відпусток" за любов до розкішних подорожей, тому, мабуть, не дивно, що Дуа вирішила вийти заміж зі смаком. І обрала для цього одну з найкрасивіших вілл Сицилії, пише Daily Mail.

Дуа Ліпа і Каллум Тернер спланували чудове весілля

Цього тижня, в Палермо, столиці Сицилії, відбудеться весілля співачки і кінозірки Каллума Тернера, головного претендента на роль наступного Джеймса Бонда.

Джерела повідомили, що Дуа скаже "так" Тернеру під час триденної весільної церемонії, на якій збереться ціла плеяда зірок першої величини. Урочистості стартують 4 червня.

На думку спостерігачів, це може бути найгучніше весілля на острові з часів шлюбу Майкла Корлеоне у виконанні Аль Пачіно та Аполлонії Вітеллі в класичному фільмі 1972 року "Хрещений батько".

Зіркова пара шоу-бізнесу, Дуа Ліпа і Тернер, дві найзатребуваніші особистості в британській індустрії розваг, забронювали цілий поверх люксів у розкішному готелі Villa Igiea з видом на Тірренське море.

Очікується, що церемонія відбудеться на віллі Вальгуарнера XVII століття, можливо, найрозкішнішій з вілл у Багерії, ідилічному містечку за 20 км від Палермо.

Весілля Дуа зіграє на найкрасивішій віллі Сицилії

30-річна Дуа, яка оголосила про свої заручини з 36-річним актором у червні минулого року, розповіла, що пара закохалася в місце проведення весілля під час відпустки на Сицилії.

Не дивно, що до списку гостей увійшли сер Елтон Джон, Марк Ронсон і Чарлі XCX, а зі світу моди — Донателла Версаче і Симон Порт-Жакмюс.

За наявними даними, напередодні весілля Дуа вирушила в Італію, щоб зустрітися з Донателлою та узгодити деталі сукні, яку та розробляє для співачки, щоб та одягла її в день свого весілля.

Джерело, близьке до весілля, сказало: "Це буде найкрутіше і найгламурніше весілля цього літа. І Дуа, і Каллум були в захваті й брали активну участь у плануванні. Вони хочуть, щоб це було грандіозно".

Минулої п'ятниці володарку премії "Греммі" помітили в Римі, де почався зворотний відлік до весілля. Джерела повідомили, що сер Елтон Джон, з яким Дуа співпрацювала над піснею Cold Heart 2021 року, може бути серед тих, хто виступить на весільній церемонії.

Співачка Дуа, відома за хітом "New Rules", раніше сказала: "Я щасливіша, ніж будь-коли... Я люблю любов. Це прекрасне почуття. Воно дійсно надихає. Ти постійно закохуєшся по-справжньому, і це найпрекрасніше почуття".

А Каллум Тернер просто сказав, що хоче бути разом із Дуа Ліпою назавжди.

Чутки про їхній роман вперше з'явилися після того, як їх помітили на вечірці після прем'єри серіалу Apple TV "Володарі повітря" в січні 2024 року.

Пізніше Дуа розповіла, що вперше зустріла зірку "Фантастичних звірів" у модному лондонському ресторані River Cafe. І з того часу вони не розлучалися.

Раніше їй приписували роман із французьким кінорежисером Роменом Гаврасом, а Тернер колись зустрічався з акторкою серіалу "Корона" Ванессою Кірбі, яка зіграла принцесу Маргарет.

