"Ключевой вопрос — это время": Виталий Кличко сделал редкое признание о личной жизни (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко откровенно рассказал о последствиях многолетней работы в политике и признался, что из-за чрезвычайной нагрузки почти нет времени на личную жизнь. По его словам, должность городского головы оказалась сложнее спортивной карьеры, а ответа на вопрос, стоило ли идти в политику, он до сих пор окончательно не нашел.

В комментарии YouTube-каналу "На самом деле Show" мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что работа на должности городского головы практически не оставляет ему времени на семью, друзей и личную жизнь.

Во время разговора журналистка поинтересовалась, удается ли Кличко находить время для личной жизни, учитывая масштабы ответственности и постоянную занятость. В ответ мэр столицы заявил, что самой большой проблемой для него является именно нехватка времени.

По словам Кличко, из-за работы он фактически пожертвовал многими аспектами личной жизни. Он отметил, что времени постоянно не хватает, а именно это остается главной проблемой его нынешнего образа жизни.

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Также журналистка спросила, оправдались ли такие жертвы и стоило ли ради политической карьеры терять привычный жизненный баланс. На это мэр Киева ответил, что часто задает себе аналогичный вопрос.

"Я очень часто задаю себе тот же вопрос. Однако пока так и не нашел на него четкого ответа", — признался Кличко.

Отдельно Кличко сравнил политику со спортом, в котором достиг наивысших результатов. По его словам, в боксе спортсмен имеет одного соперника и четко определенные правила, нарушение которых приводит к дисквалификации. Зато в политике, как отметил городской голова, оппонентов значительно больше, а правила часто не работают так, как в спорте.

Мэр столицы подчеркнул, что политическая деятельность нередко напоминает "бои без правил", ведь удары могут наноситься не только открыто, но и за спиной. Именно поэтому, убежден он, быть мэром Киева, особенно в условиях военного времени, значительно сложнее, чем быть чемпионом мира по боксу.

"В политике бьют не только ниже пояса, но и в спину. Я считаю, что политика — это вообще бои без правил. Хотелось бы, чтобы эти правила все же существовали. Поэтому, подытоживая, скажу: быть мэром Киева гораздо сложнее, чем быть чемпионом мира по боксу", — отметил Кличко.

А вот во время разговора об отношении к критике и хейту, Кличко отметил, что ко многим ситуациям нужно относиться с юмором. Он подчеркнул, что угодить всем невозможно, ведь любое решение власти вызывает различные реакции среди жителей.

По словам мэра, руководитель города должен принимать решения, постоянно общаться с людьми, прислушиваться к их мнению и одновременно отстаивать те шаги, которые считает правильными и необходимыми.

"Удовлетворить всех невозможно. Если ремонтируешь дороги — говорят, что это не ко времени. Если не ремонтируешь — тоже критикуют. Поэтому нужно принимать решения, постоянно общаться с людьми, прислушиваться к ним, но в то же время убеждать и делать то, что считаешь правильным", — сказал Кличко.

В то же время брат мэра, Владимир Кличко, отвечая на вопрос о собственной личной жизни, воздержался от подробностей. Он отметил, что личная жизнь потому и называется "личной", принадлежит конкретному человеку, а потому эту тему считает частной и не требующей публичного обсуждения.

Стоит заметить, что боксер-тяжеловес Владимир Кличко, который почти 10 лет не выходил на ринг, не исключает своего возвращения в профессиональный спорт. Однако, для этого другому чемпиону Александру Усику нужно оставить какие-то титулы, за которые придется бороться.

Также Фокус писал, что Владимир Кличко отказался комментировать свою личную жизнь и рассказывать о дочери Кайе, которую воспитывает после расставания с актрисой Хейден Панеттьери. В то же время сама актриса недавно заявила, что поддерживает теплые отношения с дочерью, регулярно общается с ней и часто приезжает в Украину.