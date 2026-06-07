"Ключове питання — це час": Віталій Кличко зробив рідкісне зізнання про особисте життя (відео)

Мер Києва Віталій Кличко відверто розповів про наслідки багаторічної роботи в політиці та зізнався, що через надзвичайне навантаження майже не має часу на особисте життя. За його словами, посада міського голови виявилася складнішою за спортивну кар'єру, а відповіді на запитання, чи варто було йти в політику, він досі остаточно не знайшов.

У коментарі YouTube-каналу "Насправді Show" мер Києва Віталій Кличко розповів, що робота на посаді міського голови практично не залишає йому часу на родину, друзів та особисте життя.

Під час розмови журналістка поцікавилася, чи вдається Кличку знаходити час для особистого життя, враховуючи масштаби відповідальності та постійну зайнятість. У відповідь мер столиці заявив, що найбільшою проблемою для нього є саме брак часу.

За словами Кличка, через роботу він фактично пожертвував багатьма аспектами особистого життя. Він зазначив, що часу постійно не вистачає, а саме це залишається головною проблемою його нинішнього способу життя.

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Також журналістка запитала, чи виправдалися такі жертви та чи варто було заради політичної кар'єри втрачати звичний життєвий баланс. На це мер Києва відповів, що часто ставить собі аналогічне запитання.

"Я дуже часто ставлю собі те саме запитання. Однак поки що так і не знайшов на нього чіткої відповіді", — зізнався Кличко.

Окремо Кличко порівняв політику зі спортом, у якому досяг найвищих результатів. За його словами, у боксі спортсмен має одного суперника та чітко визначені правила, порушення яких призводить до дискваліфікації. Натомість у політиці, як зазначив міський голова, опонентів значно більше, а правила часто не працюють так, як у спорті.

Мер столиці наголосив, що політична діяльність нерідко нагадує "бої без правил", адже удари можуть завдаватися не лише відкрито, а й за спиною. Саме тому, переконаний він, бути мером Києва, особливо в умовах воєнного часу, значно складніше, ніж бути чемпіоном світу з боксу.

"У політиці б'ють не лише нижче пояса, а й у спину. Я вважаю, що політика — це взагалі бої без правил. Хотілося б, щоб ці правила все ж існували. Тому, підсумовуючи, скажу: бути мером Києва набагато складніше, ніж бути чемпіоном світу з боксу", — зазначив Кличко.

А от під час розмови про ставлення до критики та хейту, Кличко зазначив, що до багатьох ситуацій потрібно ставитися з гумором. Він підкреслив, що догодити всім неможливо, адже будь-яке рішення влади викликає різні реакції серед мешканців.

За словами мера, керівник міста повинен ухвалювати рішення, постійно спілкуватися з людьми, прислухатися до їхньої думки та водночас відстоювати ті кроки, які вважає правильними та необхідними.

"Задовольнити всіх неможливо. Якщо ремонтуєш дороги — кажуть, що це не на часі. Якщо не ремонтуєш — теж критикують. Тому потрібно ухвалювати рішення, постійно спілкуватися з людьми, дослухатися до них, але водночас переконувати та робити те, що вважаєш правильним", — сказав Кличко.

Водночас брат мера, Володимир Кличко, відповідаючи на запитання про власне особисте життя, утримався від подробиць. Він наголосив, що особисте життя тому й називається "особистим", належить конкретній людині, а тому цю тему вважає приватною та такою, що не потребує публічного обговорення.

Варто зауважити, що боксер-важковаговик Володимир Кличко, який майже 10 років не виходив на ринг, не виключає свого повернення у професійний спорт. Однак, для цього іншому чемпіону Олександру Усику потрібно залишити якісь титули, за які доведеться боротися.

Також Фокус писав, що Володимир Кличко відмовився коментувати своє особисте життя та розповідати про доньку Каю, яку виховує після розставання з акторкою Гейден Панеттьєрі. Водночас сама акторка нещодавно заявила, що підтримує теплі стосунки з донькою, регулярно спілкується з нею та часто приїжджає до України.