Володимир Кличко розглядає повернення на ринг: чим йому заважає Усик

Боксер-важковаговик Володимир Кличко, який майже 10 років не виходив на ринг, не виключає свого повернення у професійний спорт. Утім, для цього іншому чемпіону Олександру Усику потрібно залишити якісь титули, за які доведеться боротися.

Олімпійський чемпіон з боксу у надважкій ваговій категорії, чемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO, WBA та The Ring Володимир Кличко на прізвисько "Доктор Сталевий Молот", який востаннє виходив на ринг у квітні 2017 з британцем Ентоні Джошуа, думає про своє повернення. Про це спортсмен розповів під час міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі.

Володимир Кличко наголосив, що спорт назавжди залишається частиною його життя й він не виключає повернення на професійний ринг у якості боксера, навіть, можливо, у 2026 році.

Утім він звернув увагу, що Олександр Усік вже завоював усі можливі пояси в дивізіоні важковаговиків.

Відео дня

"Тому, якщо боксувати з кимось, то тільки, щоб поставити новий рекорд після Джорджа Формана", — зауважив Кличко, пояснивши, що американець Джордж Форман в 45 років став найстарішим чемпіоном світу за версіями WBA та IBF.

Тому побити цей рекорд є дуже привабливим для українця, зізнався він. Проте наразі Олександр Усик володіє всіма поясами й виходити на двобій проти спортсмена-українця Кличко не збирається. Однак, про бій можна подумати, зауважив він, якщо боксер залишить "якісь титули".

Важливо

"Буде тільки той, хто програв": Кличко прокоментував, чи вийде колись на бій з Усиком (відео)

Водночас Кличко зауважує, що час працює проти нього.

"Іноді дивлюсь паспорт і згадую про те, що мені 50 років", — каже він.

Варто зауважити, що повернутися на ринг Володимиру Кличку пропонували ще у 2024 році, але не склалося через перемогу Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді 21 грудня.

Нагадаємо, Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, в 11 раунді перемігши нідерландську легенду кікбоксингу Ріко Верховена.

Перед поєдинком Усик розповідав, що має намір провести ще два бої, окрім зустрічі з Верховеном, після чого остаточно завершить кар'єру.

Окрім бою-реваншу з Верховеном, Усик ще має зустрітися з німецьким боксером Агітом Кабаєлом, який стоїть у черзі на пояс WBC.