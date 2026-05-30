Владимир Кличко рассматривает возвращение на ринг: чем ему мешает Усик

Боксер-тяжеловес Владимир Кличко, который почти 10 лет не выходил на ринг, не исключает своего возвращения в профессиональный спорт. Впрочем, для этого другому чемпиону Александру Усику нужно оставить какие-то титулы, за которые придется бороться.

Олимпийский чемпион по боксу в супертяжелой весовой категории, чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO, WBA и The Ring Владимир Кличко по прозвищу "Доктор Стальной Молот", который последний раз выходил на ринг в апреле 2017 с британцем Энтони Джошуа, думает о своем возвращении. Об этом спортсмен рассказал во время международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе.

Владимир Кличко отметил, что спорт навсегда остается частью его жизни и он не исключает возвращения на профессиональный ринг в качестве боксера, даже, возможно, в 2026 году.

Впрочем, он обратил внимание, что Александр Усик уже завоевал все возможные пояса в дивизионе тяжеловесов.

Відео дня

"Поэтому, если боксировать с кем-то, то только, чтобы поставить новый рекорд после Джорджа Формана", — отметил Кличко, объяснив, что американец Джордж Форман в 45 лет стал старейшим чемпионом мира по версиям WBA и IBF.

Поэтому побить этот рекорд является очень привлекательным для украинца, признался он. Однако сейчас Александр Усик владеет всеми поясами и выходить на поединок против спортсмена-украинца Кличко не собирается. Однако, о бое можно подумать, отметил он, если боксер оставит "какие-то титулы".

Важно

"Будет только тот, кто проиграл": Кличко прокомментировал, выйдет ли когда-нибудь на бой с Усиком (видео)

В то же время Кличко отмечает, что время работает против него.

"Иногда смотрю паспорт и вспоминаю о том, что мне 50 лет", — говорит он.

Стоит заметить, что вернуться на ринг Владимиру Кличко предлагали еще в 2024 году, но не сложилось из-за победы Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде 21 декабря.

Напомним, Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, в 11 раунде победив нидерландскую легенду кикбоксинга Рико Верховена.

Перед поединком Усик рассказывал, что намерен провести еще два боя, кроме встречи с Верховеном, после чего окончательно завершит карьеру.

Кроме боя-реванша с Верховеном, Усик еще должен встретиться с немецким боксером Агитом Кабаелом, который стоит в очереди на пояс WBC.