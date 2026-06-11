Людмила Чурсина умерла в РФ: она тяжело болела, поддерживала Путина и войну (фото)

В возрасте 84 лет скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Место и время прощания с ней будут объявлены позже.

Новость о смерти актрисы сообщила пресс-служба Театра Российской армии, где она работала с 1984 года. Причина смерти не разглашается, но местные медиа сообщают, что она периодически жаловалась на проблемы со здоровьем, а в прошлом году якобы неделю провела в кардиологической реанимации. Тогда ей диагностировали стенокардию, гипертонию и атеросклероз.

Где снималась Людмила Чурсина

Чурсину можно увидеть в ряде известных фильмов, в частности "Донская повесть", "Угрюм-река", "Виринея", "Журавушка", "Щит и меч" и "Любовь Яровая". Актриса стала лауреатом Государственной премии РСФСР, а также кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Ее часто называли одной из самых красивых актрис Советского Союза.

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Чурсину можно увидеть в ряде известных фильмов Фото: Instagram

Людмила имела четкую антиукраинскую позицию, поддерживала политику российского правителя Владимира Путина, вооруженное вторжение в Украину, оккупацию и войну еще с 2014 года. Была одной из первых, кто приехал с гастролями на территорию временно оккупированного полуострова.

Чурсину внесли в базу "Миротворец". В сентябре 2017 года Министерство культуры Украины включило актрису в список лиц, которые "представляют угрозу национальной безопасности Украины", тем самым запретив ей въезд на территорию страны.

Людмила Чурсина имела четкую антиукраинскую позицию

Чурсина в интервью Гордону

Интересно, что в 2010 году Людмила Чурсина давала интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано в трех часть. Там она рассказывает о своем формировании как личности, начале карьеры и личной жизни. В частности, в одном из фрагментов она вспомнила знакомство с Элизабет Тейлор и Мадонной.

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