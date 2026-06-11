Людмила Чурсіна померла в РФ: вона важко хворіла, підтримувала Путіна та війну (фото)

У віці 84 років померла народна артистка СРСР Людмила Чурсіна. Місце і час прощання з нею будуть оголошені пізніше.

Новину про смерть акторки повідомила прес-служба Театру Російської армії, де вона працювала з 1984 року. Причина смерті не розголошується, але місцеві медіа повідомляють, що вона періодично скаржилася на проблеми зі здоров'ям, а торік начебто тиждень провела у кардіологічній реанімації. Тоді їй діагностували стенокардію, гіпертонію і атеросклероз.

Де знімалась Людмила Чурсіна

Чурсіну можна побачити у низці відомих фільмів, зокрема "Донська повість", "Угрюм-річка", "Вірінея", "Журавушка", "Щит і меч" та "Любов Ярова". Акторка стала лауреаткою Державної премії РРФСР, а також кінофестивалю в Сан-Себастьяні. Її часто називали однією з найкрасивіших актрис Радянського Союзу.

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Чурсіну можна побачити у низці відомих фільмів Фото: Instagram

Людмила мала чітку антиукраїнську позицію, підтримувала політику російського правителя Володимира Путіна, збройне вторгнення в Україну, окупацію та війну ще з 2014 року. Була однією з перших, хто приїхав з гастролями на територію тимчасово окупованого півострова.

Чурсіну внесли до бази "Миротворець". У вересні 2017 року Міністерство культури України включило актрису до списку осіб, які "становлять загрозу національній безпеці України", тим самим заборонивши їй в’їзд на територію країни.

Людмила Чурсіна мала чітку антиукраїнську позицію

Чурсіна в інтерв’ю Гордону

Цікаво, що в 2010 році Людмила Чурсіна давала інтерв’ю журналістові Дмитру Гордону, яке опубліковане в трьох частина. Там вона розповідає про своє формування як особистості, початок кар’єри та особисте життя. Зокрема, в одному з фрагментів вона пригадала знайомство з Елізабет Тейлор та Мадонною.

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