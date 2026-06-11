Людмила Чурсіна померла в РФ: вона важко хворіла, підтримувала Путіна та війну (фото)
У віці 84 років померла народна артистка СРСР Людмила Чурсіна. Місце і час прощання з нею будуть оголошені пізніше.
Новину про смерть акторки повідомила прес-служба Театру Російської армії, де вона працювала з 1984 року. Причина смерті не розголошується, але місцеві медіа повідомляють, що вона періодично скаржилася на проблеми зі здоров'ям, а торік начебто тиждень провела у кардіологічній реанімації. Тоді їй діагностували стенокардію, гіпертонію і атеросклероз.
Де знімалась Людмила Чурсіна
Чурсіну можна побачити у низці відомих фільмів, зокрема "Донська повість", "Угрюм-річка", "Вірінея", "Журавушка", "Щит і меч" та "Любов Ярова". Акторка стала лауреаткою Державної премії РРФСР, а також кінофестивалю в Сан-Себастьяні. Її часто називали однією з найкрасивіших актрис Радянського Союзу.
Людмила мала чітку антиукраїнську позицію, підтримувала політику російського правителя Володимира Путіна, збройне вторгнення в Україну, окупацію та війну ще з 2014 року. Була однією з перших, хто приїхав з гастролями на територію тимчасово окупованого півострова.
Чурсіну внесли до бази "Миротворець". У вересні 2017 року Міністерство культури України включило актрису до списку осіб, які "становлять загрозу національній безпеці України", тим самим заборонивши їй в’їзд на територію країни.
Чурсіна в інтерв’ю Гордону
Цікаво, що в 2010 році Людмила Чурсіна давала інтерв’ю журналістові Дмитру Гордону, яке опубліковане в трьох частина. Там вона розповідає про своє формування як особистості, початок кар’єри та особисте життя. Зокрема, в одному з фрагментів вона пригадала знайомство з Елізабет Тейлор та Мадонною.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У березні помер ще один актор із культового серіалу "Баффі – винищувачка вампірів". Ніколас Брендон раніше переніс серцевий напад.
- TikTok-блогерка під ніком Vikunciy загинула внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на трасі Київ-Одеса.
Також стало відомо, що голлівудського актора Джеймса Генді, зірку фільмів "Топ Ґан: Меверік" та "Джуманджі" жорстоко вбили у Лос-Анджелесі.