Кому полезно пить бузину: дедушка рассказал, зачем сушит цвет

Блогер дед Семенович завел собственный блог и делится знаниями о травах. Он рассказывает о свойствах различных растений, произрастающих на территории Украины.

В Украине издавна собирали различные травы, корешки, цвет деревьев и растений, чтобы иметь дома "природную" аптечку. Сейчас как раз самое время для заготовки запасов на зиму, в частности дед Семенович рассказал, для чего сушат цвет бузины. О его свойствах – читайте в материале Фокуса.

Свойства бузины

"Сегодня собираем лекарственное растение, которое называется бузина. Видите, какая она. Это бузина", — говорит пенсионер, демонстрируя на камеру пышный белый цвет бузины.

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По его словам, бузину стоит добавлять в противовоспалительную смесь, которая помогает при кашле с мокротой. "То, что сейчас называют суперфудом, в деревне всегда было просто бузиной", — говорит он.

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Блогер дед Семенович рассказал о пользе бузины Фото: TikTok

Пенсионер срывает "гроздья" цветов, хотя кое-где бутоны ещё не распустились. Говорит: это не имеет значения: "Надо брать и такие, и такие. Листочки, если попадутся, тоже пусть будут. Они полезны".

Настойка, компот, вино, квас

Семенович утверждает, что из цветков бузины можно готовить как настойки, так и компоты, а из ягод ещё и делают вино.

Блогер дед Семенович интересуется лекарственными травами Фото: TikTok

"В Европе напитки из бузины продают как премиальный продукт, а здесь можно бесплатно нарвать и добавить в противовоспалительную смесь. Готовить любые напитки, чаи", — подытожил он.

В комментариях люди пишут, что готовят из бузины квас, а также самодельное шампанское.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас возникли проблемы, обратитесь к специалисту.

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