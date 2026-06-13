Кому треба пити бузину: дідусь розказав, навіщо висушує цвіт

Блогер дід Семенович завів власний блог й ділиться знаннями з травництва. Він розповідає про властивості різних рослин, які ростуть на території України.

В Україні здавна збирали різноманітні трави, корінці, цвіт дерев та рослин, щоб мати вдома "природну" аптечку. Зараза саме час для заготівлі запасів на зиму, зокрема дід Семенович розказав, для чого сушать цвіт бузини. Про його властивості, – читайте у матеріалі Фокусу.

Властивості бузини

"Сьогодні збираємо лікарську рослину, яка називається бузина. Бачите, яка вона. Це бузина", – каже пенсіонер, демонструючи на камеру пишний білий цвіт бузини.

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За його словами, бузину варто використовувати в протизапальну суміш, яка допомагає від кашлю з харкотинням, що не минає. "Те, що зараз називають суперфудом, то в селі завжди було просто бузиною", – каже він.

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Блогер дід Семенович розказав про користь бузини Фото: TikTok

Пенсіонер зриває "грона" цвіту, хоча подекуди бутони ще не розпустилися. Каже: це не має значення: "Треба брати і таку, і таку. Листочки, якщо попадуть, теж хай будуть. Вони корисні".

Настоянка, компот, вино, квас

Семенович стверджує, що з цвіту бузини можна робити і настоянки, і компоти, а з ягід ще й роблять вино.

Блогер дід Семенович цікавиться лікарськими травами Фото: TikTok

"В Європі напої з бузини продають як преміальний продукт, а тут можна даром нарвати і покласти в протизапальну суміш. Робити напої, які хочеш, чаї", – підсумував він.

Люди у коментарях пишуть, що готують з бузини квас, а також саморобне шампанське.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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