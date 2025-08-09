Ніколи не їжте: лікар назвав 4 продукти, від яких страждає мозок

Лікарі часто радять уникати оброблених продуктів або продуктів, що містять велику кількість цукру чи насичених жирів. Їхня порада слушна, оскільки часте вживання цих продуктів може збільшити ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи неврологічні стани, такі як інсульт та деменція.

Однак Байбін Чен, сертифікований невролог та епілептолог з подвійною кваліфікацією, який практикує в Мічиганському університеті, каже, що є деякі інші несподівані та менш відомі продукти, яких слід уникати, щоб запобігти серйозним неврологічним проблемам. Про це пише CNBC.

Лікар ніколи не їсть ці чотири продукти:

1. Консерви, які виглядають пошкодженими

Якщо банка опукла, тріснута або сильно вм'ята, це має викликати тривогу. Це може бути ознакою зараження ботулотоксином, який може спричинити ботулізм.

Ботулотоксин є одним із найпотужніших нейротоксинів, відомих науці. Він блокує вивільнення нейромедіатора, який допомагає вашому мозку повідомляти м'язам про рух. Результатом може бути параліч кінцівок, помутніння зору та, у важких випадках, дихальна недостатність. Без протиотрути ботулізм може бути смертельним.

Цей токсин особливо небезпечний тим, що його неможливо виявити за запахом, смаком чи зірком. На жаль, нагрівання їжі в забрудненій банці може бути недостатнім для нейтралізації токсину. Якщо сумніваєтеся, просто викиньте.

Будьте уважні до вигляду консерв Фото: Shutterstock

2. Деякі види риби

"Я люблю їсти рибу і заохочую своїх пацієнтів споживати такі види, як лосось, сардини та форель, які мають високий вміст омега-3 жирних кислот і низький вміст ртуті. Однак я раджу бути обережними, коли йдеться про більших тропічних риб, таких як барракуда, морський окунь, осетер, мурена та амберджек. Вони можуть містити нейротоксин під назвою цигуатоксин, особливо якщо їх виловили в місцях з кораловими рифами, таких як Карибський басейн та південна частина Тихого океану", — каже лікар.

Симптоми отруєння рибою можуть включати відчуття холоду, печіння, поколювання, запаморочення або навіть нічні кошмари.

До того ж, що цигуатоксин термостабільний, тобто незалежно від того, як довго ви готуєте рибу, токсин залишається незмінним. І, як і ботулотоксин, він не має смаку чи запаху.

Намагайтеся обмежувати споживання великої хижої риби, уникайте певних частин, таких як печінка, ікра та голови.

Намагайтеся обмежувати споживання великої хижої риби Фото: Unsplash

3. Сира або недоварена свинина

Ризик тут полягає в нейроцистицеркозі, стані, спричиненому потраплянням яєць свинячого ціп'яка. Личинки ціп'яка можуть потрапити в мозок і викликати різноманітні симптоми, включаючи судоми, підвищений внутрішньочерепний тиск і навіть симптоми, подібні до деменції.

Нейроцистицеркоз є однією з провідних причин набутої епілепсії в усьому світі.

Не можна їсти сиру свинину Фото: Freepik

Ретельно готуйте свинину та дотримуйтесь належної гігієни рук.

4. Непастеризоване молоко

Коли молоко пастеризується, його обробляють теплом, щоб знищити мікроорганізми, які можуть спричинити захворювання. Цей процес знижує концентрацію певних вітамінів.

З іншого боку, сире молоко є добре відомим джерелом таких патогенів, як лістерія, кишкова паличка та сальмонела. Його вживання спричиняє приблизно в 840 разів більше захворювань та в 45 разів більше госпіталізацій, ніж пастеризоване молоко.

Діти, вагітні жінки, люди літнього віку та особи з ослабленим імунітетом мають найвищий ризик серйозних наслідків.

Молоко варто пити пастеризоване Фото: Freepik

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

