Чи не забагато 2-3 чашки кави на день? Лікарі розставили всі крапки над "і"

Дві третини американців п'ють каву щодня, згідно з даними, зібраними Національною кавовою асоціацією у 2022 році, і дебати про обсяги безпечного кофеїну тривають. Але нещодавні дослідження показують, що відповідь складніша, ніж ви думаєте.

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Дослідження Гарварду, у якому протягом 30 років спостерігали майже 50 000 жінок і яке було опубліковано в червні, показало, що щоденне вживання кави може призвести до здорового старіння у жінок. Від однієї до трьох чашок на день також пов'язані з користю для здоров'я серця та зниженням рівня смертності. Про це пише CNBC.

Але дослідження також показують, що високе споживання кави може збільшити ймовірність деменції. А стаття 2022 року, опублікована в журналі Американської асоціації серця, виявила зв'язок між надмірним споживанням кави та підвищеним ризиком смерті від серцево-судинних захворювань у людей з гіпертонією.

Переваги, недоліки та правильна кількість залежать від вашого індивідуального способу життя та загального стану здоров'я. І експерти у сфері охорони здоров'я постійно радять, що, як і в більшості речей, помірність є ключовим фактором для вашої щоденної кави.

400 міліграмів кофеїну на день або менше

Діпак Чопра, автор, спікер і прихильник альтернативної медицини, розповів, що він випиває від двох до трьох чашок кави щодня до полудня. Хоча це може здатися занадто великою кількістю кофеїну для пересічної людини, насправді це в межах здорового діапазону.

"Вживання двох-трьох чашок до полудня безпечне. Доки вони не перевищують 400 міліграмів кофеїну", — сказала зареєстрована дієтологиня Роксана Ехсані.

400 міліграмів кофеїну на день або менше Фото: valeria_aksakova/Freepik

Пропозиція Ехсані відповідає рекомендації Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) споживати не більше 400 міліграмів кофеїну на день, що може включати кофеїн, що міститься в чаях, енергетичних напоях, газованих напоях та шоколаді.

Ваш індивідуальний досвід

Деяким людям може бути корисно споживати набагато менше кофеїну, ніж рекомендовано експертами. Толерантність до кофеїну різна у різних людей, деякі люди відчувають тривогу або нервозність вже після однієї-двох чашок кави.

"У межах рекомендованих міліграмів або чашок кави, якщо ви починаєте відчувати надмірну втому, а кофеїн не допомагає, тоді вам потрібно припинити [її пити]", — сказала дієтологиня Джессіка Сільвестр.

Толерантність до кофеїну різна в різних людей Фото: Freepik

"Якщо ваше серце починає битися неймовірно швидко, вам потрібно припинити. Це по-різному для кожної людини", — кажуть лікарі.

Вагітним слід розглянути можливість скорочення споживання кофеїну. А людям з діабетом або серцево-судинними захворюваннями слід пам’ятати про споживання цукру під час вживання кави, розповіла дієтологиня Ніккі Кота.

Думки експертів також різняться щодо того, чи варто підліткам пити каву, але "уникнення кофеїну – найкращий вибір для всіх дітей", — стверджує Американська академія педіатрії.

Але для всіх інших, якщо ви п’єте дві-три чашки або більше, "будьте уважні до того, що ви відчуваєте", — каже зареєстрований дієтолог Медді Паскуарієлло.

Ехсані рекомендує пити воду або поїсти перед тим, як вживати каву, оскільки кофеїн пригнічує апетит. А якщо ви помітили, що ваш сон погіршується, коли ви п'єте каву вдень, експерти пропонують дотримуватися правила пити її лише вранці.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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