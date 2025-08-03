Не многовато ли 2-3 чашки кофе в день? Врачи расставили все точки над "и"

Две трети американцев пьют кофе ежедневно, согласно данным, собранным Национальной кофейной ассоциацией в 2022 году, и дебаты об объемах безопасного кофеина продолжаются. Но недавние исследования показывают, что ответ сложнее, чем вы думаете.

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Исследование Гарварда, в котором в течение 30 лет наблюдали почти 50 000 женщин и которое было опубликовано в июне, показало, что ежедневное употребление кофе может привести к здоровому старению у женщин. От одной до трех чашек в день также связаны с пользой для здоровья сердца и снижением уровня смертности. Об этом пишет CNBC.

Но исследования также показывают, что высокое потребление кофе может увеличить вероятность деменции. А статья 2022 года, опубликованная в журнале Американской ассоциации сердца, обнаружила связь между чрезмерным потреблением кофе и повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с гипертонией.

Преимущества, недостатки и правильное количество зависят от вашего индивидуального образа жизни и общего состояния здоровья. И эксперты в области здравоохранения постоянно советуют, что, как и в большинстве вещей, умеренность является ключевым фактором для вашего ежедневного кофе.

400 миллиграммов кофеина в день или меньше

Дипак Чопра, автор, спикер и сторонник альтернативной медицины, рассказал, что он выпивает от двух до трех чашек кофе ежедневно до полудня. Хотя это может показаться слишком большим количеством кофеина для обычного человека, на самом деле это в пределах здорового диапазона.

"Употребление двух-трех чашек до полудня безопасно. Пока они не превышают 400 миллиграммов кофеина", — сказала зарегистрированный диетолог Роксана Эхсани.

400 миллиграммов кофеина в день или меньше Фото: valeria_aksakova/Freepik

Предложение Эхсани соответствует рекомендации Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) потреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день, что может включать кофеин, содержащийся в чаях, энергетических напитках, газированных напитках и шоколаде.

Ваш индивидуальный опыт

Некоторым людям может быть полезно потреблять гораздо меньше кофеина, чем рекомендовано экспертами. Толерантность к кофеину разная у разных людей, некоторые люди испытывают тревогу или нервозность уже после одной-двух чашек кофе.

"В пределах рекомендованных миллиграммов или чашек кофе, если вы начинаете чувствовать чрезмерную усталость, а кофеин не помогает, тогда вам нужно прекратить [его пить]", — сказала диетолог Джессика Сильвестр.

Толерантность к кофеину разная у разных людей Фото: Freepik

"Если ваше сердце начинает биться невероятно быстро, вам нужно прекратить. Это по-разному для каждого человека", — говорят врачи.

Беременным следует рассмотреть возможность сокращения потребления кофеина. А людям с диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями следует помнить о потреблении сахара во время употребления кофе, рассказала диетолог Никки Кота.

Мнения экспертов также разнятся относительно того, стоит ли подросткам пить кофе, но "избегание кофеина — лучший выбор для всех детей", — утверждает Американская академия педиатрии.

Но для всех остальных, если вы пьете две-три чашки или более, "будьте внимательны к тому, что вы чувствуете", — говорит зарегистрированный диетолог Мэдди Паскуариелло.

Эхсани рекомендует пить воду или поесть перед тем, как употреблять кофе, поскольку кофеин подавляет аппетит. А если вы заметили, что ваш сон ухудшается, когда вы пьете кофе днем, эксперты предлагают придерживаться правила пить его только утром.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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