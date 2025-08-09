Никогда не ешьте: врач назвал 4 продукта, от которых страдает мозг

Врачи часто советуют избегать обработанных продуктов или продуктов, содержащих большое количество сахара или насыщенных жиров. Их совет справедлив, поскольку частое употребление этих продуктов может увеличить риск развития хронических заболеваний, включая неврологические состояния, такие как инсульт и деменция.

Related video

Однако Байбин Чен, сертифицированный невролог и эпилептолог с двойной квалификацией, практикующий в Мичиганском университете, говорит, что есть некоторые другие неожиданные и менее известные продукты, которых следует избегать, чтобы предотвратить серьезные неврологические проблемы. Об этом пишет CNBC.

Врач никогда не ест эти четыре продукта:

1. Консервы, которые выглядят поврежденными

Если банка выпуклая, треснутая или сильно вмятая, это должно вызвать тревогу. Это может быть признаком заражения ботулотоксином, который может вызвать ботулизм.

Ботулотоксин является одним из самых мощных нейротоксинов, известных науке. Он блокирует высвобождение нейромедиатора, который помогает вашему мозгу сообщать мышцам о движении. Результатом может быть паралич конечностей, помутнение зрения и, в тяжелых случаях, дыхательная недостаточность. Без противоядия ботулизм может быть смертельным.

Этот токсин особенно опасен тем, что его невозможно обнаружить по запаху, вкусу или виду. К сожалению, нагрев пищи в загрязненной банке может быть недостаточным для нейтрализации токсина. Если сомневаетесь, просто выбросите.

Будьте внимательны к виду консервов Фото: Shutterstock

2. Некоторые виды рыбы

"Я люблю есть рыбу и поощряю своих пациентов потреблять такие виды, как лосось, сардины и форель, которые имеют высокое содержание омега-3 жирных кислот и низкое содержание ртути. Однако я советую быть осторожными, когда речь идет о более крупных тропических рыбах, таких как барракуда, морской окунь, осетр, мурена и амберджек. Они могут содержать нейротоксин под названием цигуатоксин, особенно если их выловили в местах с коралловыми рифами, таких как Карибский бассейн и южная часть Тихого океана", — говорит врач.

Симптомы отравления рыбой могут включать ощущение холода, жжение, покалывание, головокружение или даже ночные кошмары.

К тому же, что цигуатоксин термостабилен, то есть независимо от того, как долго вы готовите рыбу, токсин остается неизменным. И, как и ботулотоксин, он не имеет вкуса или запаха.

Старайтесь ограничивать потребление крупной хищной рыбы, избегайте определенных частей, таких как печень, икра и головы.

Старайтесь ограничивать потребление крупной хищной рыбы Фото: Unsplash

3. Сырая или недоваренная свинина

Риск здесь заключается в нейроцистицеркозе, состоянии, вызванном попаданием яиц свиного цепня. Личинки цепня могут попасть в мозг и вызвать различные симптомы, включая судороги, повышенное внутричерепное давление и даже симптомы, подобные деменции.

Нейроцистицеркоз является одной из ведущих причин приобретенной эпилепсии во всем мире.

Нельзя есть сырую свинину Фото: Freepik

Тщательно готовьте свинину и соблюдайте надлежащую гигиену рук.

4. Непастеризованное молоко

Когда молоко пастеризуется, его обрабатывают теплом, чтобы уничтожить микроорганизмы, которые могут вызвать заболевания. Этот процесс снижает концентрацию определенных витаминов.

С другой стороны, сырое молоко является хорошо известным источником таких патогенов, как листерия, кишечная палочка и сальмонелла. Его употребление вызывает примерно в 840 раз больше заболеваний и в 45 раз больше госпитализаций, чем пастеризованное молоко.

Дети, беременные женщины, люди пожилого возраста и лица с ослабленным иммунитетом имеют самый высокий риск серьезных последствий.

Молоко стоит пить пастеризованное Фото: Freepik

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

От одной до трех чашек в день связаны с пользой для здоровья сердца и снижением уровня смертности.

Четыре привычки доктор Лонго рекомендует своим пациентам для сохранения здоровья и долголетия.

Кроме того, врач Саманта Далл'Аньезе назвала лучшие продукты для завтрака, обеда и ужина.