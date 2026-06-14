Известный певец Oliver Tree разбился на вертолете в Бразилии

В Бразилии в авиакатастрофе погиб известный американский певец и автор песен Oliver Tree, известный по хитам Life Goes On и When I'm Down. Ему было 32 года.

14 июня в Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета, в результате чего погибли все шесть человек, находившиеся на борту. Об этом сообщает CNN.

Погиб певец Oliver Tree

Один из вертолетов упал на парковку автосалона на юго-востоке Рио-де-Жанейро, что привело к масштабному пожару: около 20 автомобилей. В результате погибли 6 человек, включая самого певца.

Он известен такими хитами, как Jerk, When I'm Down и Life Goes On, и у него почти 20 миллионов подписчиков в социальных сетях.

Оливеру было 32 года.

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