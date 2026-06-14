Стиль жизни
Известный певец Oliver Tree разбился на вертолете в Бразилии
В Бразилии в авиакатастрофе погиб известный американский певец и автор песен Oliver Tree, известный по хитам Life Goes On и When I'm Down. Ему было 32 года.
14 июня в Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета, в результате чего погибли все шесть человек, находившиеся на борту. Об этом сообщает CNN.
Погиб певец Oliver Tree
Один из вертолетов упал на парковку автосалона на юго-востоке Рио-де-Жанейро, что привело к масштабному пожару: около 20 автомобилей. В результате погибли 6 человек, включая самого певца.
Он известен такими хитами, как Jerk, When I'm Down и Life Goes On, и у него почти 20 миллионов подписчиков в социальных сетях.
Оливеру было 32 года.
Новость дополняется…