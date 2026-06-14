Відомий співак Oliver Tree розбився на гелікоптері в Бразилії

У Бразилії в авіакатастрофі загинув відомий американський співак та автор пісень Oliver Tree, відомий за хітами Life Goes On та When I'm Down. Йому було 32 роки.

У Ріо-де-Жанейро 14 червня зіткнулися два гелікоптери, внаслідок чого загинули всі шість людей на борту. Про це пише CNN.

Загинув співак Oliver Tree

Один з гелікоптерів впав на парковку автосалону на південному сході Ріо-де-Жанейро, що спричинило масштабну пожежу: близько 20 автомобілів. У результаті цього загинули 6 людей, включаючи самого співака.

Він відомий такими хітами, як Jerk, When I'm Down, Life Goes On і має майже 20 млн підписників у соцмережах.

Оліверу було 32 роки.

7 грудня 2018 року співак випустив кліп Hurt, сингл зі дебютного альбому Ugly Is Beautiful. Він їздив до України, щоб зняти це відео.

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