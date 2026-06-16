Бьянка Цензори появилась в прозрачном боди на свидании с Канье Уэстом (фото)

Австралийская архитекторка Бьянка Цензори в очередной раз привлекла к себе внимание, появившись в откровенном прозрачном боди, обнажавшем её ягодицы. Фотографиями с пикантного свидания поделился ее муж, рэпер Канье Уэст, в своих Instagram-stories.

Пара устроила романтический вечер в Грузии, где Уэст только что отыграл свой первый масштабный концерт перед 70 тысячами зрителей. На серии из девяти снимков влюбленные держатся за руки на фоне логотипов футбольного клуба "Динамо Тбилиси" возле стадиона.

31-летняя Цензори, недавно сменившая имидж и ставшая клубничной блондинкой, позировала перед камерой в откровенном наряде и босоножках на танкетке. Пока Канье проверял что-то в телефоне, Бьянка задумчиво смотрела вдаль.

Бьянка Цензори и Канье Уэст в Грузии Фото: Instagram

"Я живу своим искусством"

Для Цензори такие образы — не редкость, а сознательная позиция. Ранее в интервью изданию Vanity Fair она прокомментировала свой стиль.

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"Для меня это практически не обнаженность. У меня всегда была явная одержимость этим. Я была обнаженной везде и никогда не изменяла этому стилю, демонстрируя один и тот же образ снова и снова. Я живу своим искусством", — сказала Бьянка.

Бьянка Цензори в прозрачном боди Фото: Instagram

Последние провокации звездной четы

В последнее время пара всё чаще удивляет поклонников необычным контентом. Буквально на прошлой неделе Бьянка делилась снимками в микро-белье, а на днях супруги опубликовали видео под названием Gemini Season ("Сезон Близнецов"), где Цензор в образе эротичной доярки доит корову под трек Веста.

Реакция сети на такой перформанс оказалась неоднозначной:

@jleecreates: "Никто не понимает, что это значит, но это провокационно".

@meliotg: "Это обретет смысл лет через 10".

@emwell_: "Какая-нибудь парочка инфлюенсеров точно повторит этот образ на Хэллоуин".

В настоящее время за дизайнершей в Instagram следят более 670 тысяч подписчиков, а в списке её подписок есть только один аккаунт — её мужа Канье, который сейчас официально называет себя Ye.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, жена музыканта дала первое большое интервью. Цензори заявила, что все её появления в обнажённом виде были осознанным художественным выбором и частью многолетнего перформанса.