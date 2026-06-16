Б'янка Цензорі показалась у прозорому боді на побаченні з Каньє Вестом (фото)
Австралійська архітекторка Б’янка Цензорі вкотре прикувала до себе погляди, з’явившись у відвертому прозорому боді, яке оголювало її сідниці. Світлинами з пікантного побачення поділився її чоловік, репер Каньє Вест, у своїх Instagram-stories.
Пара влаштувала романтичний вечір у Грузії, де Вест щойно відіграв свій перший масштабний концерт для 70 тисяч глядачів. На серії з дев'яти знімків закохані тримаються за руки на тлі логотипів футбольного клубу "Динамо Тбілісі" біля стадіону.
31-річна Цензорі, яка нещодавно змінила імідж і стала полуничною блондинкою, позувала перед камерою у відвертому вбранні та босоніжках на танкетці. Поки Каньє перевіряв щось у телефоні, Б’янка задумливо дивилася вдалину.
"Я живу своїм мистецтвом"
Для Цензорі такі образи — не рідкість, а свідома позиція. Раніше в інтерв'ю для видання Vanity Fair вона прокоментувала свій стиль.
"Для мене це практично не є оголеністю. У мене завжди була очевидна одержимість цим. Я була голою всюди й ніколи не зраджувала цьому стилю, демонструючи один і той самий образ знову і знову. Я живу своїм мистецтвом", — сказала Б’янка.
Останні провокації зіркового подружжя
Останнім часом пара дедалі частіше дивує фанатів дивним контентом. Лише минулого тижня Б'янка ділилася кадрами у мікро-білизні, а днями подружжя опублікувало відео під назвою Gemini Season ("Сезон Близнюків"), де Цензорі в образі еротичної доярки доїть корову під трек Веста.
Реакція мережі на такий перформанс виявилася неоднозначною:
- @jleecreates: "Ніхто не розуміє, що це означає, але це провокативно".
- @meliotg: "Це набуде сенсу років через 10".
- @emwell_: "Якась парочка інфлюенсерів точно повторить цей образ на Геловін".
Наразі за дизайнеркою в Instagram стежать понад 670 тисяч підписників, а у списку її підписок є лише один акаунт — її чоловік Каньє, який зараз офіційно іменує себе Ye.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Б'янка Цензорі вийшла в люди без спідниці.
- Каньє Вест переодягнув Б'янку Цензорі в медсестру.
Крім того, дружина музиканта дала перше велике інтерв'ю. Цензорі заявила, що всі її оголені виходи були усвідомленим мистецьким вибором і частиною багаторічного перформансу.