Б'янка Цензорі показалась у прозорому боді на побаченні з Каньє Вестом (фото)

Австралійська архітекторка Б’янка Цензорі вкотре прикувала до себе погляди, з’явившись у відвертому прозорому боді, яке оголювало її сідниці. Світлинами з пікантного побачення поділився її чоловік, репер Каньє Вест, у своїх Instagram-stories.

Пара влаштувала романтичний вечір у Грузії, де Вест щойно відіграв свій перший масштабний концерт для 70 тисяч глядачів. На серії з дев'яти знімків закохані тримаються за руки на тлі логотипів футбольного клубу "Динамо Тбілісі" біля стадіону.

31-річна Цензорі, яка нещодавно змінила імідж і стала полуничною блондинкою, позувала перед камерою у відвертому вбранні та босоніжках на танкетці. Поки Каньє перевіряв щось у телефоні, Б’янка задумливо дивилася вдалину.

Б'янка Цензорі і Каньє Вест у Грузії Фото: Instagram

"Я живу своїм мистецтвом"

Для Цензорі такі образи — не рідкість, а свідома позиція. Раніше в інтерв'ю для видання Vanity Fair вона прокоментувала свій стиль.

"Для мене це практично не є оголеністю. У мене завжди була очевидна одержимість цим. Я була голою всюди й ніколи не зраджувала цьому стилю, демонструючи один і той самий образ знову і знову. Я живу своїм мистецтвом", — сказала Б’янка.

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Б'янка Цензорі в прозорому боді Фото: Instagram

Останні провокації зіркового подружжя

Останнім часом пара дедалі частіше дивує фанатів дивним контентом. Лише минулого тижня Б'янка ділилася кадрами у мікро-білизні, а днями подружжя опублікувало відео під назвою Gemini Season ("Сезон Близнюків"), де Цензорі в образі еротичної доярки доїть корову під трек Веста.

Реакція мережі на такий перформанс виявилася неоднозначною:

@jleecreates: "Ніхто не розуміє, що це означає, але це провокативно".

@meliotg: "Це набуде сенсу років через 10".

@emwell_: "Якась парочка інфлюенсерів точно повторить цей образ на Геловін".

Наразі за дизайнеркою в Instagram стежать понад 670 тисяч підписників, а у списку її підписок є лише один акаунт — її чоловік Каньє, який зараз офіційно іменує себе Ye.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, дружина музиканта дала перше велике інтерв'ю. Цензорі заявила, що всі її оголені виходи були усвідомленим мистецьким вибором і частиною багаторічного перформансу.