Каньє Вест переодягнув Б'янку Цензорі в медсестру (фото)

Б'янка постояла біля порожнього ліжка не більше кількох хвилин, після чого так само мовчки пішла.

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47-річний американський репер Каньє Вест продовжує свої модні експерименти з дружиною Б'янкою. Якщо на Греммі він вивів її практично повністю голою, за винятком прозорої сукні на ній, то під час дивного мистецького заходу на складі в Кореа-тауні в Лос-Анджелесі він убрав її в медсестру 1930-х років, пише TMZ.

У приміщенні не було сцени, а на підлозі лежали жіночий манекен і ще кілька дивних речей. Там же стояло біле лікарняне ліжко з крапельницею. Б'янка в білому майже до п'ят і такого ж кольору пов'язці на голові постояла кілька хвилин біля ліжка, після чого мовчки пішла. Каньє спостерігав за дружиною, коли вона була в образі.

Що Вест хотів сказати цим перфомансом, невідомо.

Нещодавно в цій же локації відбулася прем'єра художнього фільму репера з Цензорі в головній ролі. На захід Б'янка приїхала одягнена з ніг до голови у все чорне.

Минулі кілька тижнів ЗМІ рясніли новинами про те, що пара розлучається. Причиною цього нібито стала та сама скандальна церемонія "Греммі". Масла у вогонь додали й антисемітські тиради Каньє в соцмережі, де він говорив про любов до Гітлера називав себе нацистом і ображав євреїв.

За словами інсайдерів, після цього подружжя жило окремо і консультувалося з адвокатами щодо шлюборозлучних процесів.

Тепер, подейкують, розлучення скасовується, оскільки Каньє і Б'янка вирішили дати своєму шлюбу другий шанс і не готові відмовитися одне від одного.

Раніше Фокус писав, що селебріті "послали" Каньє Веста після його антисемітських висловлювань.