Канье Уэст переодел Бьянку Цензори в медсестру (фото)

Бьянка постояла у пустой кровати не более пары минут, после чего так же молча ушла.

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47-летний американский рэпер Канье Уэст продолжает свои модные эксперименты с женой Бьянкой. Есди на Грэмми он вывел ее практически полностью голой, за искючением прозрачного платья на ней, то во время странного художественного мероприятия на складе в Кореа-тауне в Лос-Анджелес он нарядил ее в медсестру 1930-ых годов, пишет TMZ.

В помещении не было сцены, а на полу лежали женский манекен и еще несколько странных вещей. Там же стояла белая больничная кровать с капельницей. Бьянка в белом почти до пят и такого же цвета повязке на голове постояла пару минут у кровати, после чего молча ушла. Канье наблюдал за женой, когда она была в образе.

Что Уэст хотел сказать этим перфомансом, неизвестно.

Недавно в этой же локации состоялась премьера художественного фильма рэпера с Цензори в главной роли. На мероприятие Бьянка приехала одетая с ног до головы во все черное.

Прошлые пару недель СМИ пестрели новостями о том, что пара разводится. Причиной этого якобы стала та самая скандальная церемония "Грэмми". Масла в огонь добавили и антисемитские тирады Канье в соцсети, где он признавался в любви Гитлеру, называл себя нацистом и оскорблял евреев.

По словам инсайдеров, после этого супруги жили раздельно и консультировались с адвокатами по бракоразводным процессам.

Теперь, поговаривают, развод отменяется, поскольку Канье и Бьянка решили дать своему браку второй шанс и не готовы отказаться друг от друга.

Ранее Фокус писал, что селебрити "послали" Канье Уэста после его антисемитских высказываний.